Chứng khoán tăng mạnh nhất 8 năm

VN-Index nối dài chuỗi đi lên 3 phiên liên tiếp để chốt ngày cuối năm tại 1.784 điểm, tăng 40% trong năm nay, đánh dấu giai đoạn tích cực nhất kể từ 2017.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giằng co mạnh trong những phút đầu phiên, sau đó củng cố đà tăng nhờ dòng tiền rót vào cổ phiếu "họ" Vingroup. Chỉ số khép lại phiên cuối năm tại 1.784 điểm, tăng 17 điểm so với tham chiếu.

2025 có thể xem là năm tích cực nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam khi VN-Index tích lũy tổng cộng 517 điểm, tương ứng 40,87%. Đây là năm thứ ba liên tiếp chỉ số cải thiện, đồng thời ghi nhận mức tăng tốt nhất trong 8 năm qua.

Diễn biến của VN-Index vượt xa dự đoán của hầu hết công ty chứng khoán và quỹ đầu tư. Hồi đầu năm, phần đông cho rằng chỉ số dao động quanh 1.300-1.700 điểm, tức tăng trong khoảng 3-34% so với cuối năm ngoái. Thực tế, chỉ số có lúc thủng mốc 1.100 điểm khi thông tin bất ngờ về thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt đợt bán tháo đầu tháng 4. Sau đó, thị trường hồi phục và chỉ số vọt lên mức kỷ lục 1.805 điểm vào cuối tháng 12 nhờ động lực chính là nhóm Vingroup.

Trong phiên giao dịch cuối năm, sàn TP HCM rơi vào trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng", tức chỉ số đi lên nhưng số lượng cổ phiếu giảm áp đảo. Thị trường có 134 mã tăng, còn mã giảm xấp xỉ 190. Rổ vốn hóa diễn biến cân bằng hơn với 14 mã tăng và 15 mã giảm.

VIC tăng 4% lên gần 170.000 đồng, đóng góp hơn 11 điểm cho phiên cuối năm. Ba cổ phiếu khác liên quan đến Vingroup gồm VHM, VRE và VPL đều góp mặt trong danh sách 10 mã tác động tích cực nhất đến chỉ số khi cùng tăng trên 2,6%.

Hôm nay, thị trường không có nhóm ngành đóng vai trò dẫn dắt. Nhóm trụ ngân hàng ghi nhận sự phân hóa mạnh. HDB tăng 6,3% lên gần 30.000 đồng, dẫn đầu biên độ dao động giá. TCB, SSB, MBB, CTG, VCB và VIB lần lượt xếp sau với mức tăng dao động 0,3-1,6%. Ngược lại, STB chịu áp lực bán nên giảm 3,3% xuống 58.000 đồng. EIB, BID và MSB chia nhau các vị trí tiếp theo khi giảm khoảng 1%.

Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản. Ngoài "họ" Vingroup, nhóm này chỉ có thêm LDG và NBB chốt phiên trên tham chiếu, còn lại giảm sâu. CII đứng đầu biên độ điều chỉnh khi mất 4,6%, tiếp đến là NVL, PDR, AGG và DXG.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự. Số ít cổ phiếu mới niêm yết gần đây như VPX, TCX và VCK trở thành động lực cho thị trường. Trong khi đó, các mã đầu ngành như VIX, HCM, SSI, VND, VCI đều đóng cửa dưới tham chiếu.

Thanh khoản sàn TP HCM trong phiên cuối năm đạt hơn 22.000 tỷ đồng, nhích nhẹ so với hôm qua. Rổ vốn hóa lớn đóng góp gần 14.000 tỷ đồng. VIC tiếp tục dẫn đầu về thanh khoản với gần 1.600 tỷ đồng, sau đó đến 3 mã ngân hàng gồm HDB, STB và SHB.

Tín hiệu tích cực khi khép lại 2025 là nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 720 tỷ đồng trong phiên cuối cùng. VPB, MBB, STB và CTG hút mạnh vốn ngoại. Tuy nhiên, nhìn chung cả năm, khối ngoại rút khoảng 5 tỷ USD khỏi chứng khoán Việt Nam.

