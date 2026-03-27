Chứng khoán tăng hơn 28 điểm

Hai phần ba cổ phiếu tăng giá, trong đó có sự đóng góp lớn từ các mã trụ, giúp chứng khoán lấy lại sắc xanh, VN-Index tăng hơn 28 điểm.

Trong giờ giao dịch đầu tiên, thị trường giằng co quanh tham chiếu nhưng biên độ biến động không quá cao. Sau 10h, lực cầu trở lại giúp chứng khoán giữ vững sắc xanh. VN-Index trong buổi sáng chủ yếu di chuyển quanh vùng 1.650 điểm.

Sang buổi chiều, bên mua ngày càng chiếm ưu thế. Chứng khoán lần lượt chinh phục các mốc 1.660 và 1.670 điểm. Tuy rung lắc nhẹ trong phiên ATC, chỉ số VN-Index vẫn tăng hơn 28 điểm khi đóng cửa, đạt gần 1.673 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên tăng giá khi hai phần ba cổ phiếu trên sàn HoSE tích lũy thêm giá trị. Trong đó, 12 mã tăng kịch trần, nổi bật có PDR, DIG, GVR, KBC, HDC... Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu giảm chỉ 90 mã, thấp hơn gần 3 lần.

Nhiều cổ phiếu bluechip trở lại làm động lực chính cho thị trường. VIC góp hơn 4 điểm cho VN-Index. Thị giá cổ phiếu Vingroup tăng 2% lên 132.600 đồng một đơn vị, thanh khoản đạt hơn 280 tỷ đồng. Theo sau là các mã GVR, VHM, CTG, VCB, BID...

Xét theo ngành, nhóm hóa chất, bán lẻ, dầu khí, tài nguyên, công nghệ và bất động sản có diễn biến tích cực nhất. Riêng bảng điện ngành bất động sản ghi nhận nhiều sắc tím. Ngoài các mã có thanh khoản cao, nhóm này còn có DXS, SCR, CRE, IDJ... tăng hết biên độ.

Điểm tích cực khác là thanh khoản tăng cùng chiều với điểm số. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 23.500 tỷ đồng, cao hơn hôm qua gần 1.800 tỷ.

Khối ngoại tiếp tục ưu tiên xả hàng ở phiên thứ 12 liên tiếp. Tuy nhiên, giá trị giảm về khoảng 155 tỷ đồng, mức thấp nhất trong chuỗi bán ròng hiện tại. STB và DGC là hai mã duy nhất bị bán ròng hơn trăm tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài vẫn gom nhiều ở HPG, DCM, VIX...

Dù trải qua nhiều biến động, chứng khoán tuần này vẫn tăng 25 điểm. Tâm lý thận trọng dễ thấy rõ khi thanh khoản thường xuyên duy trì dưới ngưỡng tỷ USD. Sự linh hoạt của dòng tiền trở thành điểm nhấn, cho thấy nhà đầu tư luân phiên tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành hoặc cổ phiếu khác nhau.

Trong báo cáo cuối phiên trước, Chứng khoán VPBank (VPX) dự báo chỉ số VN-Index có thể tiếp tục đi ngang ở vùng hỗ trợ quanh mốc 1.600-1.650 điểm trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị quan sát kỹ phản ứng của chỉ số tại vùng này trước khi xu hướng mới thực sự xuất hiện.

Với nhận định thị trường đang trong giai đoạn kiểm định tại vùng 1.630-1.640 điểm, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò. Quan trọng là cần ưu tiên nhóm cổ phiếu đã tạo nền tích lũy ở vùng giá chiết khấu sâu hoặc nhóm vừa bứt phá khỏi nền giá.

Tất Đạt