Chứng khoán tăng điểm vào phút cuối

Nhờ các mã trụ như VHM, VGR, VNM hay MSN, chứng khoán tăng hơn 12 điểm trong những phút cuối, dứt chuỗi 7 phiên điều chỉnh trước đó.

Chứng khoán rung lắc nhẹ vào đầu phiên, sau đó tăng 10 điểm ngay khi hết thời gian xử lý các lệnh giá mở cửa. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng rơi về sát tham chiếu, rồi tăng điểm trở lại. Sau 10h, chỉ số đại diện sàn HoSE bị nhuộm đỏ, nhiều lần mất mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm.

Sang buổi chiều, chứng khoán giằng co quanh tham chiếu. Đến gần 14h, thị trường được kéo trở lại sắc xanh. Rung lắc trước đó nhưng khi bước vào phiên ATC, chỉ số chung gần như tăng dựng đứng.

VN-Index đóng cửa ở sát 1.815 điểm, tích lũy hơn 12 điểm so với hôm qua. Chứng khoán dứt chuỗi điều chỉnh kéo dài 7 phiên (mất gần 100 điểm), chuỗi điều chỉnh dài nhất kể từ cuối 2018 đến nay.

Mức độ đồng thuận trên thị trường không quá cao khi có 188 cổ phiếu tăng giá, không chênh lệch nhiều so với 125 cổ phiếu giảm. Dòng tiền hôm nay dịch chuyển đến nhóm bán lẻ, hóa chất, tài nguyên, thực phẩm và đồ uống.

Xét theo từng mã cụ thể, VN-Index được hỗ trợ tích cực bởi VHM, VGR, VNM, MSN và MWG. Trong đó, VHM của Vinhomes sau các phiên giảm điểm và nằm sàn từ đầu tuần, đã tích lũy trở lại 2,6% để đưa thị giá lên 107 đồng một cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, các mã ảnh hưởng xấu tới chỉ số chung nhiều nhất là VJC, HDB, GAS, PLX, POW. Đây đều là những cổ phiếu từng hút dòng tiền tốt thời gian trước. Điều này cho thấy sự phân phối lực cầu trên thị trường diễn ra khá linh hoạt, thay vì tập trung quá nhiều vào một nhóm ngành cố định như trước đây.

Tuy tăng điểm, thanh khoản sàn HoSE giảm mạnh tới hơn 9.100 tỷ so với hôm qua. Tổng giá trị giao dịch hạ về còn khoảng 25.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, thị trường cũng có điểm tiêu cực khác nằm ở giao dịch khối ngoại khi họ tiếp tục bán ròng khoảng 463 tỷ đồng. VIC bị xả mạnh nhất với hơn 364 tỷ, theo sau là ACB hơn 215 tỷ. Các mã MWG, GAS hay VJC cũng bị bán ròng quanh trăm tỷ đồng.

Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 350 tỷ ở MSN. Cổ phiếu của Masan hôm nay có thanh khoản lớn nhất thị trường, hơn 2.000 tỷ đồng. Mã này có lúc tăng trần vào đầu phiên, sau đó hạ nhiệt và đóng cửa cao hơn 5,8% so với tham chiếu. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng mua mạnh ở FPT và PNJ.

Từ phiên hôm qua, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã nhận thấy dòng tiền đang vận động luân chuyển và tìm kiếm cơ hội trên thị trường. Do đó, nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, bám sát diễn biến chỉ số chung và tranh thủ rà soát lại danh mục theo hướng hạ dần tỷ trọng ở những mã đang xuất hiện áp lực bán mạnh, đồng thời duy trì nắm giữ đối với cổ phiếu giữ được xu hướng đi lên ổn định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên bám theo vận động của dòng tiền và cân nhắc mở vị thế với cổ phiếu tích cực hơn so với mặt bằng chung sau khi đã chiết khấu về vùng nền cứng.

Tất Đạt