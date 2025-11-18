Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp

Nhà đầu tư rót tiền vào nhóm Vingroup giúp VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, lên sát 1.660 điểm, dù số lượng cổ phiếu giảm vẫn chiếm ưu thế.

Sau phiên tăng mạnh đầu tuần, nhu cầu chốt lời ngắn hạn xuất hiện khiến thị trường chứng khoán giằng co liên tục. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM nhiều lần đảo chiều từ tăng thành giảm, có lúc mất hơn 8 điểm so với tham chiếu.

Tuy nhiên, trong những phút cuối phiên, dòng tiền trở lại một số mã vốn hóa lớn giúp chỉ số tăng hơn 5 điểm. Sau 3 phiên tăng liên tiếp, VN-Index tích lũy tổng cộng 28 điểm.

Thị trường rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số đi lên nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại nhiều hơn tăng. Cụ thể, sàn TP HCM có 161 mã đóng cửa dưới tham chiếu, trong khi cổ phiếu tăng chỉ 152 mã.

Nhóm Vingroup là động lực chính giúp thị trường nối dài nhịp hồi phục. Bốn cổ phiếu thuộc nhóm này đều diễn biến tích cực. VIC đóng góp cho chỉ số gần 3 điểm khi tăng 1,4%, lên 220.000 đồng. VHM, VRE và VPL cùng đảo chiều từ giảm thành tăng vào cuối phiên, dao động 0,1-2%.

Xét theo ngành, chứng khoán có trạng thái hưng phấn nhất. Không cổ phiếu nào thuộc nhóm này đóng cửa trong sắc đỏ. ORS và VND chia nhau hai vị trí đầu tiên về biên độ tăng giá, lần lượt đạt 1,8% và 1,3%.

Nhóm thép cũng diễn biến tích cực khi đồng loạt đi lên. Trong đó, cổ phiếu đầu ngành là HPG tăng 0,7% lên 27.500 đồng.

Ngược lại, nhóm bất động sản có sự phân hóa mạnh. Trong khi NVL, LDG và các cổ phiếu "họ" Vingroup tăng điểm thì nhiều mã vốn hóa vừa và nhỏ như HDG, DIG, SCR, NLG, HQC cùng giảm hơn 1%.

Ở nhóm ngân hàng, TPB và VPB cùng tăng hơn 2,5%, còn LPB chịu áp lực bán mạnh nên giảm 1,3%. Các mã đầu ngành này như VCB, BID, TCB đều dao động trong biên độ hẹp, không quá 1% so với tham chiếu.

Thanh khoản sàn TP HCM đạt 22.250 tỷ đồng, cao nhất trong vòng một tuần và tăng khoảng 700 tỷ đồng so với phiên hôm qua. VIX dẫn đầu về giá trị khớp lệnh khi đạt hơn 1.150 tỷ đồng, bỏ xa các mã xếp sau như HPG, SSI và SHB.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa cắt chuỗi bán ròng. Nhóm này đã xả hàng 10 phiên liên tiếp với tổng giá trị rút ròng hơn 6.400 tỷ đồng. Riêng hôm nay, nhóm này bán khoảng 2.800 tỷ đồng trong khi giải ngân 2.750 tỷ đồng. MBB là tâm điểm xả hàng với hơn 5,7 triệu cổ phiếu, sau đó đến VIX, VCI và VND.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta, việc chinh phục thành công mốc kháng cự 1.655 điểm đánh dấu thị trường kết thúc giai đoạn tích lũy. Nhóm này nhận định rủi ro điều chỉnh đã giảm và khả năng diễn biến thời gian tới sẽ tích cực hơn, đồng thời cho rằng nhà đầu tư có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp.

Phương Đông