Chứng khoán tăng 10 điểm phiên cuối năm

Lực cầu xuất hiện vào phiên chiều ở các mã trụ giúp chứng khoán tăng 10 điểm ở ngày giao dịch cuối năm, VN-Index đạt trên 1.824 điểm.

Chứng khoán mở cửa trong sắc xanh chủ yếu nhờ một vài bệ đỡ như VIC dù số lượng cổ phiếu giảm giá cao hơn bên tăng. Tuy nhiên cổ phiếu trụ cũng rơi vào nhịp điều chỉnh kéo chỉ số chung rơi hơn 21 điểm, mất mốc 1.800 điểm. Thị trường sau đó phục hồi lên trên mốc này và đi ngang gần tham chiếu.

Đầu giờ chiều, chứng khoán tiếp tục giữ sắc đỏ, từ sau 13h20, đồ thị đổi màu. Chỉ số đại diện sàn HoSE nhiều lần kiểm tra mốc 1.820 điểm nhưng chưa thể giữ vững. Khi thực hiện các lệnh giao dịch giá đóng cửa, thị trường rung lắc, sau đó lực cầu ở các mã trụ đã kéo lại sắc xanh trong những phút cuối.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối năm ở trên 1.824 điểm, tăng tròn 10 điểm so với hôm qua. Điều giúp chứng khoán có 3 phiên tích lũy điểm số liên tục. Tính chung cả tuần, thị trường tăng gần 69 điểm, cải thiện mạnh sau 3 tuần sụt giảm trước đó.

VIC tiếp tục làm bệ đỡ quan trọng trong phiên giao dịch cuối năm. Cổ phiếu Vingroup đóng cửa tăng 0,6% lên 160.000 đồng với thanh khoản hơn 869 tỷ đồng, cao thứ 2 thị trường. Theo sau còn có sự đóng góp của TCX, CTG, GEE, GVR...

Ở chiều ngược lại, BID và FPT là hai cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index. Hôm nay, cổ phiếu BIDV giảm 1,4% và cổ phiếu FPT điều chỉnh 2,5% với thanh khoản lớn nhất thị trường.

Tổng giá trị giao dịch có sự cải thiện trong phiên giao dịch cuối năm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng gần 3.700 tỷ.

Tâm lý thị trường cũng cải thiện nhờ khối ngoại kéo dài xu hướng ưu tiên gom cổ phiếu lên phiên thứ 4. Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 196 tỷ đồng, tập trung ở KDH, VIC, DGC, STB và HDB. Tuy nhiên, giá trị mua ròng chỉ bằng một nửa phiên trước do họ bán ròng rất mạnh hơn 855 tỷ ở FPT và hơn trăm tỷ ở VHM, ACB.

Trong báo cáo cuối phiên hôm qua, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng thị trường đang trong giai đoạn kiểm định lại cung - cầu sau khi tạo đáy ngắn hạn. Đồng thời, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét và đang có tín hiệu tìm kiếm cơ hội ở một số cổ phiếu hoặc nhóm ngành có câu chuyện riêng.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng nhà đầu tư có thể chờ thanh khoản thị trường ổn định trở lại sau kỳ nghỉ để đánh giá, xem xét các vị thế đầu tư mới. Nhóm phân tích chỉ ra các kỳ vọng tương lai bao gồm tăng trưởng GDP quý I có thể đạt 10% như mục tiêu, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng và thông tin mới về nâng hạng thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia SHS lưu ý nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đứng đầu trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Chứng khoán sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết dài ngày. Phiên giao dịch trở lại đầu năm mới sẽ rơi vào thứ Hai, ngày 23/2.

Tất Đạt