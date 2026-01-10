Chứng khoán SHS có CEO mới

Ông Nguyễn Duy Linh được bổ nhiệm vào chức CEO mới của Chứng khoán SHS, thay ông Nguyễn Chí Thành từ nhiệm với lý do cá nhân.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Trong đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của ông Nguyễn Chí Thành với lý do cá nhân. Đồng thời, ông Nguyễn Duy Linh được bổ sung vào vị trí trên.

Ông Linh (sinh năm 1982) có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) cùng nhiều chứng chỉ chuyên môn trong các lĩnh vực phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo lãnh đạo và phát triển đội ngũ. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao cấp tại Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, Chứng khoán SSI, hay gần đây ghế Chủ tịch HĐQT và CEO tại Chứng khoán VPBank (VPX).

Ông Nguyễn Duy Linh, CEO Chứng khoán SHS. Ảnh: SHS

Ban lãnh đạo SHS cho biết quyết định bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy điều hành, tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Lộ trình kiện toàn này nằm trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang bước vào chu kỳ cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các công ty phải tái định vị mô hình hoạt động, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và chất lượng dịch vụ.

SHS kỳ vọng với kinh nghiệm trong các lĩnh vực chứng khoán, quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, ông Duy Linh có thể hoàn thiện mô hình hoạt động công ty. Trong đó, họ nhấn mạnh việc lấy khách hàng làm trung tâm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho SHS.

Những năm gần đây, Chứng khoán SHS đặt mục tiêu trở lại nhóm 10 doanh nghiệp có thị phần môi giới lớn nhất trên sàn HoSE. Lần cuối cùng, thương hiệu này được điểm danh là vào năm 2018. Tuy nhiên trên sàn HNX và UPCoM, Chứng khoán SHS thường xuyên góp mặt trong nhóm 10 doanh nghiệp có thị phần môi giới lớn nhất.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước đó. Doanh nghiệp này đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm vào cuối tháng 9/2025. Ban lãnh đạo cho biết động lực tăng trưởng đến từ mảng môi giới, cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Năm 2025, SHS dự kiến đạt 1.648 tỷ lợi nhuận trước thuế, vượt 20% kế hoạch. Thời gian tới, công ty tập trung nâng cấp nền tảng công nghệ và giao dịch, cải thiện trải nghiệm khách hàng. Họ cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động phân tích và tư vấn đầu tư với nhiều báo cáo chiến lược vĩ mô, thị trường và doanh nghiệp.

Tất Đạt