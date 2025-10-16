Chứng khoán SBSI dự kiến phát hành thêm 166,1 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) dự kiến phát hành thêm 166,1 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 2025-2026, nhằm tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi.

Phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên họp bất thường, sáng 14/10. Theo kế hoạch, đợt phát hành sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2025-2026, tùy theo điều kiện và diễn biến của thị trường.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của SBSI diễn ra sáng ngày 14/10. Ảnh: SBSI

Cổ phiếu được chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, có năng lực tài chính và khả năng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty. Giá chào bán được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận, với mức tối thiểu 10.000 đồng một cổ phiếu, không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc tăng vốn được xem là bước đi quan trọng giúp SBSI mở rộng quy mô, đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời bổ sung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi như cho vay ký quỹ, tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Bên cạnh nội dung tăng vốn, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua nhiều quyết định quan trọng, trong đó có việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm một số thành viên HĐQT và BKS theo nguyện vọng cá nhân. Cụ thể, ông Luyện Quang Thắng, ông Nguyễn Quang Anh và ông Phạm Hoàng Hải thôi giữ chức Thành viên HĐQT; ông Đỗ Đức Lộc, bà Đinh Thị Lan Anh và bà Lê Thị Giang được miễn nhiệm khỏi BKS.

Thành viên mới của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát SBSI nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội. Ảnh: SBSI

Đồng thời, SBSI đã bầu bổ sung ông Hồ Lê Việt Hưng, ông Nguyễn Tiến Đức, ông Dương Văn Cường và bà Hoàng Thanh Tâm vào HĐQT; bà Lê Cẩm Thúy giữ chức Thành viên HĐQT độc lập. Ba thành viên mới của BKS gồm ông Trần Quang Khánh, bà Lại Thanh Mai và bà Dương Thị Thanh. Việc kiện toàn bộ máy nhân sự được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị và hỗ trợ định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới.

Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý phần cổ phiếu chưa phân phối sau đợt phát hành, bao gồm việc hủy bỏ hoặc tiếp tục chào bán cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers được thành lập năm 2008, tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn cầu. Sau 17 năm hoạt động, SBSI đã trở thành đối tác uy tín của nhiều tổ chức và doanh nghiệp lớn như KPMG, IFC, Bitagco, Vietcombank, BIDV, VietinBank... Thời gian tới, công ty sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, toàn diện, qua đó nâng cao giá trị mang lại cho khách hàng, cổ đông và đối tác.

Minh Ngọc