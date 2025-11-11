Chứng khoán Pinetree khởi động cuộc thi 'Chứng Trường Bạc Tỷ' mùa 2

Chứng khoán Pinetree tổ chức cuộc thi "Chứng Trường Bạc Tỷ" mùa 2 dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với tổng giá trị giải thưởng tới 500 triệu đồng.

Cuộc thi do Pinetree phối hợp cùng CafeF tổ chức, trong đó quán quân sẽ được nhận giải thưởng 80 triệu đồng tiền mặt. Nhà đầu tư có thể đăng ký tham dự đến hết 14/11, thời gian thi đấu sẽ bắt đầu từ 17/11 đến 26/12.

Tổng giải thưởng cuộc thi tới 500 triệu đồng. Ảnh: Pinetree

Năm nay, chương trình lần đầu tổ chức giải Phái Sinh, bên cạnh giải Cơ Sở, cho phép người chơi lựa chọn bảng đấu phù hợp với thế mạnh và chiến lược giao dịch của mình.

Để tham gia thi đấu, nhà đầu tư cần sở hữu tài khoản tại Pinetree với số vốn tối thiểu 10 triệu đồng. Việc mở tài khoản và đăng ký cuộc thi được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng AlphaTrading thông qua eKYC. Trong thời gian diễn ra chương trình, nhà đầu tư mới sẽ nhận cổ phiếu thưởng trị giá đến 1 triệu đồng.

Pinetree cho biết nền tảng giao dịch ứng dụng công nghệ Hàn Quốc cùng loạt ưu đãi: miễn phí giao dịch cơ sở trọn đời, miễn phí giao dịch phái sinh trong 3 tháng và lãi suất margin 0% trong 30 ngày đầu (hạn mức 100 triệu đồng). Sau thời gian ưu đãi, lãi suất margin áp dụng là 9,9% và không giới hạn thời hạn. Những chính sách này giúp người tham gia giảm tối đa chi phí và tập trung vào chiến lược thi đấu.

Ở mùa đầu tiên, cuộc thi thu hút hơn 7.000 tài khoản tham gia, được đánh giá là sân chơi chiến lược dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo đơn vị tổ chức, bên cạnh giải thưởng, giá trị của chương trình nằm ở việc giúp nhà đầu tư xây dựng uy tín cá nhân và khẳng định năng lực trong cộng đồng

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường có xu hướng tăng về cuối năm, "Chứng Trường Bạc Tỷ" mùa 2 được kỳ vọng trở thành phép thử tư duy chiến lược, giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng quản trị rủi ro và phản ứng với biến động thị trường.

Minh Ngọc