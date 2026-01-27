Chứng khoán nối dài chuỗi giảm sáu phiên liên tiếp

Bốn cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup điều chỉnh mạnh, trong đó VHM chạm sàn, khiến VN-Index nối dài chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM vận động dưới tham chiếu suốt phiên hôm nay. Áp lực xả hàng một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số có thời điểm mất hơn 20 điểm, xuống sát ngưỡng hỗ trợ 1.820 điểm.

Chỉ số thu hẹp biên độ trong những phút cuối, đóng cửa tại 1.830 điểm, giảm 13 điểm so với tham chiếu. Diễn biến này trùng khớp với dự đoán của nhiều công ty chứng khoán. Hầu hết cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường chuyển từ tăng sang trung tính sau nhịp điều chỉnh kéo dài, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 30-50% danh mục và ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu đầu ngành.

Nhóm Vingroup chi phối diễn biến phiên hôm nay khi biến động mạnh theo hướng tiêu cực, khiến VN-Index mất tổng cộng 22 điểm. VHM chạm giá sàn 110.600 đồng và đóng cửa trong tình trạng không có bên mua. VIC và VRE lần lượt mất 4,3% và 4,7%, còn VPL giảm 1,6%.

Áp lực bán từ nhóm Vingroup lan ra các cổ phiếu bất động sản khác. NLG, KDH, NVL, AGG và PDR đều chìm trong sắc đỏ với mức giảm 1,5-4%. Ở nhóm xây dựng, cổ phiếu Vinaconex nối dài chuỗi chạm sàn và dư bán hơn 6 triệu đơn vị, trong khi cổ phiếu Coteccons tiếp tục nhích lên.

Những ngành trụ cột của thị trường bắt đầu có tín hiệu khởi sắc hơn các phiên trước. Điển hình như ngân hàng ghi nhận số lượng cổ phiếu tăng nhiều hơn giảm. HDB, SHB, MBB và VCB cùng tăng trên 1,4%, còn các mã vốn hóa nhỏ hơn như TPB và SSB dao động 0,2-1%.

Trong nhóm chứng khoán, ORS dẫn đầu biên độ tăng với 5,4%. VDS, HCM, VND và VCI lần lượt xếp sau khi tích lũy 1-3% so với tham chiếu.

Dầu khí tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ giúp chỉ số tránh mức giảm sâu. Trừ POW giữa tham chiếu, các cổ phiếu thành phần của nhóm này đều đóng cửa trên tham chiếu. GAS, PLX và PVD cùng chạm giá trần và "trắng bên bán" vào cuối phiên.

Nhịp điều chỉnh kéo dài khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Điều này dẫn đến thanh khoản thị trường giảm sâu so với phiên đầu tuần, chỉ đạt khoảng 25.500 tỷ đồng. Thị trường có 3 mã ghi nhận giá trị sang tay nghìn tỷ là VHM, FPT và VIC.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng quay lại bán ròng. Nhóm này rót vào thị trường khoảng 3.800 tỷ đồng và rút ra hơn 3.900 tỷ đồng. NVL là tâm điểm xả hàng của khối ngoại với khối lượng bán ròng hơn 5,5 triệu đơn vị.

Phương Đông