VN-Index lần đầu vượt 1.700 điểm

Hàng trăm cổ phiếu tăng giá ngay khi mở cửa giúp VN-Index tích lũy 10 điểm để lần đầu vượt mốc 1.700 điểm.

Ngay sau phiên khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO), chỉ số đại diện cho sàn TP HCM bật lên gần 1.707 điểm. Thị trường được bao phủ bởi sắc xanh với hơn 200 cổ phiếu tăng, gấp đôi số mã giảm. Rổ vốn hóa lớn cũng có 20 mã tăng và tiến sát vùng 1.900 điểm.

Sau khi vượt mốc tâm lý quan trọng, chỉ số chuyển sang trạng thái giằng co. VN-Index có lúc tăng 15 điểm, sau đó lại thu hẹp biên độ còn tăng 9 điểm và kéo dài cho đến giờ nghỉ trưa.

Kịch bản VN-Index vượt 1.700 điểm gần như không xuất hiện trong dự báo của các công ty chứng khoán vào đầu năm nay. Tuy nhiên, từ khi nhịp tăng mạnh được kích hoạt vào giữa tháng 4, một số nhóm phân tích cho rằng chỉ số thậm chí có thể vượt xa vùng giá này, tiến tới 1.800-1.850 điểm trong những tháng cuối năm.

Động lực tăng, theo các chuyên gia, đến từ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nước, khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán vào đầu tháng 10, cộng thêm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồ thị VN-Index và VN30 sau 30 phút mở cửa phiên 5/9. Ảnh chụp màn hình

Trong lần đầu VN-Index vượt 1.700 điểm, cổ phiếu VIC của Vingroup là lực đẩy chính. Mã này tăng 1% vào đầu phiên sáng, sau đó nới rộng biên độ lên gần 4% và đóng góp hơn 4 điểm cho chỉ số chung.

Nhóm ngân hàng cũng tác động tích cực đến tâm lý thị trường. Các cổ phiếu đầu ngành như VCB, CTG, VPB, MBB, SHB đều giao dịch trong sắc xanh với biên độ tăng khoảng 0,5-1%.

Sắc xanh đang bao trùm nhóm chứng khoán. SSI dẫn đầu khi tăng 1,5% lên 43.000 đồng, còn VND, HCM, VCI dao động 0,5-1,4%. VIX là một trong số ít cổ phiếu của nhóm này đang ngược dòng thị trường, giao dịch với mức giảm 1%.

Ở nhóm bất động sản, trừ VHM đang chịu áp lực bán mạnh, các cổ phiếu thành phần đều có trạng thái hưng phấn. PDR, DIG, CII cùng tăng hơn 3%, còn một số mã vốn hóa vừa như NLG, KDH, NVL tích lũy 0,5-1%.

Chỉ số đi lên nhưng dòng tiền chưa rót vào thị trường ồ ạt như các phiên trước. Trong phiên sáng, sàn TP HCM có hơn 670 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng hơn 20.000 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn đóng góp gần 10.000 tỷ đồng trong số này. 5 cổ phiếu dẫn đầu về thanh khoản đều thuộc rổ VN30, lần lượt là HPG, TCB, SHB, SSI và MBB.

Phương Đông