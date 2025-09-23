Chứng khoán ngắt chuỗi giảm

VN-Index hôm nay tăng chưa đến 1 điểm nhưng vừa đủ cắt chuỗi giảm kéo dài 5 phiên liên tiếp.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh đầu tuần, dự báo của các nhóm phân tích lẫn tâm lý nhà đầu tư đều thận trọng hơn. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM được dự đoán tiếp tục giảm bởi thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ, từ đó không thu hút dòng tiền mới giải ngân.

Tuy nhiên, VN-Index thực tế giao dịch trên tham chiếu trong phần lớn thời gian. Chỉ số giằng co trong biên độ hẹp và đảo chiều liên tục. Áp lực bán mạnh vào những phút cuối khiến thị trường có lúc mất 7 điểm, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng. VN-Index đóng cửa tại 1.635 điểm, tăng chưa đến 1 điểm so với tham chiếu.

Số lượng cổ phiếu tăng và giảm chênh lệch không nhiều, lần lượt là 157 và 153 mã. Rổ vốn hóa lớn diễn biến tương tự với 15 mã chốt phiên trên tham chiếu, còn bên ngược lại có 11 mã.

Cổ phiếu ngân hàng là tác nhân chính giúp thị trường ngắt chuỗi giảm liên tục. Trong số 10 mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index hôm nay, nhóm này có 5 đại diện, gồm CTG, VPB, VCB, MBB và STB. Các mã này chủ yếu tăng 0,8-1,4%. Ở chiều ngược lại, SHB và HDB tiếp tục bị bán mạnh, lần lượt mất 1% và 2,3%.

Sắc xanh cũng trở lại nhóm chứng khoán. VIX dẫn đầu biên độ tăng với 2,1%. Các mã trụ khác như SSI, VCI, VND, HCM tích lũy 0,3-1% so với tham chiếu.

Cổ phiếu bất động sản hôm nay phân hóa mạnh. VIC, NVL, DXG, SCR nằm trong nhóm tăng điểm dù biên độ đều dưới 1,5%. Trong khi đó, QCG, HDG, CII và NLG cùng điều chỉnh trên 3%.

Thanh khoản giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7. Sàn TP HCM hôm nay có 797 triệu cổ phiếu sang tay thành công, tương ứng giá trị giao dịch 23.233 tỷ đồng, thấp hơn phiên đầu tuần khoảng 12.000 tỷ đồng. Thị trường chỉ có 2 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ là SHB (2.446 tỷ đồng) và FPT (1.801 tỷ đồng), còn mức phổ biến của những mã khác là 200-300 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài phát tín hiệu tích cực khi mua ròng 15 triệu cổ phiếu. Tính theo giá trị giao dịch, nhóm này vẫn rút hơn 14 tỷ đồng. Dù vậy, mức này thấp hơn đáng kể so với các phiên xả hàng 1.500-3.000 tỷ đồng trong tuần trước và đầu tuần này. Khối ngoại bán mạnh cổ phiếu FPT, KDH và VRE. Ngược lại, dòng tiền của họ chủ yếu rót vào SHB, VIX và TPB.

Theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán, thị trường đang ở giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên các phiên giằng co trong biên độ hẹp là điều tất yếu. Những thông tin hỗ trợ quan trọng như kết quả kinh doanh quý III, cập nhật mới về nâng hạng... khi được công bố sẽ đóng vai trò quyết định xu hướng mới. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục, sẵn sàng sức mua khi thị trường bước vào nhịp hồi phục.

Phương Đông