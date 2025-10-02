Chứng khoán Mỹ vẫn tăng, bất chấp chính phủ đóng cửa

Chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục mới khi nhà đầu tư kỳ vọng chính phủ đóng cửa ngắn ngày và ít gây tác động kinh tế.

Chốt phiên giao dịch 1/10, cả ba chỉ số chủ chốt của Wall Street cùng đi lên. S&P 500 tăng 0,34% lên 6.711 điểm - lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 6.700. Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 22.755 điểm. DJIA thêm 0,1%, chốt tại 46.441 điểm.

Chứng khoán Mỹ đảo chiều sau khi đi xuống đầu phiên. S&P 500 được hỗ trợ nhờ nhóm cổ phiếu y tế, như Regeneron Pharmaceuticals và Moderna. Hai mã này cùng tăng gần 7%.

Cổ phiếu y tế khởi sắc sau khi hãng dược phẩm Pfizer và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt được thỏa thuận. Pfizer đồng ý giảm giá thuốc kê đơn trong chương trình bảo hiểm y tế Medicaid để được hạ thuế nhập khẩu. Ông Trump kỳ vọng nhiều công ty dược khác sẽ nối gót Pfizer.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa do Quốc hội chưa thể thông qua dự luật chi tiêu tạm thời cũng không khiến Wall Street lo ngại. Nhà đầu tư kỳ vọng việc này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và ít tác động đến nền kinh tế.

"Thị trường dường như không mấy quan tâm. Những người muốn mua bắt đáy sẽ phải chờ thêm, vì đà tăng vẫn đang tích cực", Louis Navellier - nhà sáng lập Navellier & Associates nhận định trên CNBC.

Trong các lần đóng cửa trước đây, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng điểm. Lần này, tình hình được đánh giá có thể rủi ro hơn, do nhiều số liệu kinh tế không được công bố đúng hạn, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư quan tâm đến thị trường lao động và lạm phát.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) hôm 30/9 ước tính việc đóng cửa khiến 750.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dọa sa thải vĩnh viễn hàng loạt lao động liên bang nếu chính phủ đóng cửa. Dù vậy, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp chính sách vào cuối tháng 10. Vì Bộ Lao động Mỹ phải ngừng hầu hết hoạt động, báo cáo việc làm tháng 9 không được công bố vào cuối tuần này. Điều này đồng nghĩa Fed phải quyết định khi tình hình không rõ ràng. Nhà đầu tư dự báo cơ quan này giảm lãi suất trong phiên họp tháng này và tháng 12.

Báo cáo việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ, do công ty ADP công bố, cho thấy số việc làm mới trong tháng 9 giảm 32.000. Họ cũng điều chỉnh số liệu tháng 8 giảm 3.000. Các con số này đều tệ hơn dự báo của các nhà kinh tế học.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)