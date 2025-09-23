Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng

Cả ba chỉ số của Wall Street đều lên mức cao chưa từng có, trong khi giá vàng thế giới tăng hơn 60 USD một ounce.

Chốt phiên giao dịch 22/9, cả ba chỉ số lớn của Wall Street đều lên mức cao kỷ lục mới. S&P 500 tăng 0,4% lên 6.693 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,7%, đóng cửa tại 22.788. DJIA nhích thêm 0,14%, lên 46.381 điểm.

Các chỉ số tăng điểm về cuối phiên, sau thông tin Nvidia công bố hợp tác với OpenAI, khiến nhà đầu tư lạc quan vào tương lai của trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu Nvidia tăng 3,9% sau thông báo sẽ rót 100 tỷ USD vào OpenAI để xây các trung tâm dữ liệu.

Hãng phần mềm Oracle cũng tăng 6% khi công bố hai CEO là Clay Magouyrk và Mike Sicilia, thay thế Safra Catz. Từ đầu tháng, mã này đã đi lên 45%.

Tương tự, cổ phiếu Apple cũng thêm 4%, do nhà đầu tư lạc quan vào doanh số bán iPhone mới.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

Nguyên nhân khác khiến thị trường khởi sắc là nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất thêm 2 lần nữa năm nay. "Trừ phi có điều gì đó bất ngờ xảy ra trong 3 tháng tới, về cơ bản thị trường đang cho thấy xu hướng đi lên", Sam Stovall - chiến lược gia đầu tư tại CFRA Research nhận định.

Tuần này, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Các nhà kinh tế học dự báo lạm phát vẫn được kiềm chế, đủ để khiến cơ quan này tiếp tục lập trường chính sách tiền tệ hiện tại.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng đã tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Hiện tại, mỗi ounce đắt thêm 63 USD so với cuối tuần trước, lên mức cao kỷ lục mới là 3.749 USD.

Kỳ vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn trong thời kỳ bất ổn chính trị vẫn là nguyên nhân chính giúp kim loại quý khởi sắc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát được khu định cư Kalynivske, thuộc vùng Dnipropetrovsk của Ukraine.

Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran hôm 22/9 cũng nói rằng cơ quan này nên mạnh tay hạ lãi suất để giảm rủi ro với triển vọng kinh tế. Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) vào tuần trước - lần đầu tiên trong năm nay - và phát tín hiệu sẵn sàng nới lỏng thêm.

"Nhu cầu trú ẩn vẫn tồn tại do các vấn đề địa chính trị, gồm chiến sự Nga - Ukraine. Việc Fed giảm lãi suất tuần trước và khả năng sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm nữa vào cuối năm cũng đang hỗ trợ thị trường", Jim Wyckoff - nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals lý giải.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)