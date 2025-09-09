Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng cao

Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ cổ phiếu hãng chip Broadcom tăng hơn 3%.

Chốt phiên giao dịch 8/9, cả ba chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ đều đi lên. S&P 500 tăng 0,2% lên 6.495 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,4% lên kỷ lục 21.798 điểm. DJIA đóng cửa tại 45.524 điểm, tương đương mức tăng 0,2%.

Nasdaq đi lên nhờ cổ phiếu hãng chip Broadcom. Mã này tăng 3,2% phiên 8/9, sau khi dự báo doanh thu liên quan đến trí tuệ nhân tạo tăng mạnh. Vốn hóa của họ hiện là 1.600 tỷ USD, cao thứ 7 tại Wall Street.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

Cổ phiếu nền tảng giao dịch chứng khoán Robinhood Markets tăng 16%. Trong khi đó, nền tảng marketing AppLovin tăng 12%. Hai mã này sẽ được đưa vào chỉ số S&P 500 kể từ phiên 22/9.

Cổ phiếu hãng viễn thông EchoStar tăng 20% sau thông tin họ đồng ý bán giấy phép băng tần không dây cho SpaceX để phục vụ mạng vệ tinh Starlink, với giá khoảng 17 tỷ USD.

Trong khi đó, S&P 500 đi lên khi nhà đầu tư ngày càng tin tưởng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Nhà đầu tư hiện dự báo Fed giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay, sau khi báo cáo việc làm tuần trước cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi.

Công cụ theo dõi CME FedWatch cho thấy thị trường đặt cược xác suất Fed giảm lãi ít nhất 25 điểm cơ bản trong phiên họp tuần tới là 100%. Khả năng giảm 50 điểm cơ bản là 10%.

"Mọi sự chú ý đang dồn vào cuộc họp tuần tới. Thị trường đang tham lam. Họ đã đặt cược giảm 25 điểm cơ bản rồi, nhưng giờ lại dự báo lên gấp đôi. Điều này sẽ không xảy ra đâu", Jake Dollarhide, CEO Longbow Asset Management, nhận định.

Hàng loạt ngân hàng cũng điều chỉnh dự báo về Fed. Barclays cho rằng cơ quan này sẽ giảm lãi 3 lần năm nay, tăng so với 2 lần trước đó. Standard Chartered thậm chí kỳ vọng mức giảm tuần tới là 50 điểm cơ bản.

Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây liên tiếp xô đổ các kỷ lục cũ. Từ đầu năm, S&P 500 đã tăng 10% và Nasdaq tăng 13%. Tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi số liệu lạm phát và báo cáo việc làm sửa đổi để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

Hà Thu (theo Reuters)