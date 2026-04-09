Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất một năm

Các chỉ số chính tại Wall Street tăng gần 3%, sau khi Mỹ và Iran công bố đạt thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần.

Đóng cửa phiên giao dịch 8/4, cả ba chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ cùng đi lên. DJIA tăng hơn 1.300 điểm, tương đương 2,85% - cao nhất kể từ tháng 4/2025. S&P 500, Nasdaq Composite thêm lần lượt 2,5% và 2,8%.

Cổ phiếu của hơn 70% nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng từ 2% trở lên. Trong đó, công nghiệp dẫn đầu đà tăng. Năng lượng là nhóm duy nhất đi xuống, với 3,7%, bị kéo tụt do giá dầu thô giảm.

Những ngành chịu tác động lớn nhất vì chiến sự ghi nhận mức cải thiện. Các cổ phiếu hàng không, du lịch và xây dựng đều thêm 4,9-5,7%.

Diễn biến chỉ số DJIA trong một tháng qua. Đồ thị: Google Finance

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt ngay sau khi mở cửa, do nhà đầu tư hoan nghênh thông tin Mỹ - Iran công bố lệnh ngừng bắn trong hai tuần. Xung đột tại Trung Đông kéo dài từ ngày 28/2, làm đảo lộn các thị trường tài chính, gây gián đoạn dòng chảy dầu khí toàn cầu và thổi bùng lo ngại lạm phát.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết trên Reuters rằng eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu - có thể được mở lại vào ngày 9/4 hoặc 10/4, trước các cuộc đàm phán hòa bình, nếu các bên đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận ngừng bắn. Hôm 8/4, truyền thông Iran đưa tin nước này đang đình chỉ cho phép tàu qua eo biển Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn vì Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon.

"Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi nghĩ thị trường đang phục hồi tại các lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất", Mike Dickson - Giám đốc Danh mục đầu tư tại Horizon Investments nhận định.

Không chỉ Mỹ, chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm. Chỉ số Stoxx 600 theo dõi chung cổ phiếu toàn khu vực thêm 3,9%, cao nhất một năm.

"Phần lớn các nước dễ tổn thương vì cú sốc năng lượng hơn Mỹ. Vì thế, lệnh ngừng bắn giúp nhà đầu tư toàn cầu thở phào trong ngắn hạn", Ross Mayfield - nhà phân tích chiến lược đầu tư tại Baird cho biết.

Giá dầu thô Brent và WTI chốt phiên hôm qua giảm lần lượt 16,4% và 13,3%, xuống dưới 100 USD một thùng. Tuy nhiên, giá sáng 9/4 tăng trở lại, hiện lên 97 USD một thùng.

Hà Thu (theo Reuters)