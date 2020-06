Chứng khoán Mỹ tăng 4 phiên liên tiếp

Bất chấp bạo loạn, chỉ số S&P 500 vẫn tăng phiên thứ tư liên tục nhờ những dữ liệu khả quan cho thấy sự phục hồi của kinh tế Mỹ.

Kết thúc phiên 3/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 527 điểm (2,1%) lên 26.269 điểm. S&P 500 vượt 1,4% so với tham chiếu, lên 3.122 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite có thêm 0,8% lên 9.682 điểm.

DJIA đã tăng ba phiên liên tiếp, còn S&P 500 đạt chuỗi tăng 4 phiên - lần đầu tiên kể từ đầu tháng 2. Chỉ số Nasdaq 100, theo dõi 100 công ty phi tài chính lớn nhất thuộc Nasdaq Composite, chỉ còn cách 0,3% so với đỉnh xác lập ngày 19/2.

Chỉ số này đã tăng hơn 43% so với cuối tháng 3, được hỗ trợ bởi những mã hưởng lợi từ việc người dân phải ở nhà do Covid-19. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng ghi nhận kết quả vượt trội so với các cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo chỉ số Russell 2000 tăng 2,4%.

Các cổ phiếu được hưởng lợi từ việc mở cửa trở lại nền kinh tế đều tăng mạnh. American, Delta và United Airlines tăng hơn 5,6%. JPMorgan Chase, Wells Fargo và Bank of America tăng ít nhất 4,6%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của các công ty hưởng lợi trong thời gian người dân ở nhà có xu hướng đi ngang hoặc giảm. Cổ phiếu Amazon chỉ tăng 0,2%, còn cổ phiếu Netflix giảm 1,3%. Cổ phiếu Shopify cũng giao dịch thấp hơn 2,4% so với tham chiếu.

"Thị trường đang trở lại với các tài sản rủi ro", Ryan Nauman, chiến lược gia tại Informa Financial Intelligence nhận xét. Chuyên gia này chỉ ra rằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và các lĩnh vực mang tính chu kỳ hơn như công nghiệp đang hoạt động tốt hơn.

"Thị trường cho rằng điều tồi tệ nhất đã ở phía sau và nền kinh tế đang trên đà quay trở lại", Nauman nói.

ADP và Moody’s Analytics cho biết số việc làm trong khu vực tư nhân tại Mỹ giảm thêm 2,76 triệu trong tháng 5, thấp hơn rất nhiều so với dự báo là 8,75 triệu. Dữ liệu từ Viện quản lý nguồn cung (ISM) cũng cho thấy lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ giảm nhẹ hơn dự báo và đang phục hồi từ đáy 11 năm.

Minh Sơn (theo CNBC)