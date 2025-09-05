Chứng khoán Mỹ lên cao chưa từng có

Chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi số liệu việc làm khiến nhà đầu tư càng tin tưởng Fed sắp giảm lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 4/9, cả ba chỉ số chủ chốt của Wall Street đều đi lên. DJIA tăng 0,77% lên 45.621 điểm. S&P 500 tăng 0,83% lên kỷ lục 6.502 điểm. Nasdaq Composite đóng cửa tại 21.707 điểm, tương đương cao gần 1%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ kéo thị trường đi lên. Amazon và Meta Platforms tăng lần lượt 4,3% và 1,6%. Hãng chip Broadcom - người chơi lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - ghi nhận mức tăng 1,2% ngay trước khi công bố báo cáo tài chính quý. Mã này tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi dự báo tốc độ tăng trưởng cao trong tài khóa 2026 nhờ các đơn hàng mới.

Cổ phiếu hãng thời trang American Eagle Outfitters tăng tới 38%, khi kỳ vọng doanh số quý III cao hơn dự kiến.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tuần trước tăng nhanh hơn dự báo. Hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp tư nhân cũng chậm lại trong tháng 8. Các diễn biến này càng cho thấy thị trường việc làm yếu đi. Nhà đầu tư hiện chờ thêm báo cáo việc làm tháng 8, sẽ công bố ngày 5/9.

Dù vậy, Mike Dickson - Giám đốc nghiên cứu tại Horizon Investments cho rằng báo cáo này sẽ không làm thay đổi đáng kể kỳ vọng của thị trường. "Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng sẽ giảm lãi suất, trừ phi có diễn biến nào đó thực sự bất ngờ", ông giải thích.

Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch Tool của CME cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi 25 điểm cơ bản (0,25%) hiện là 95%. Nhà đầu tư đánh giá số liệu việc làm đủ yếu để khiến Fed hành động, nhưng không quá yếu đến mức làm tăng rủi ro suy thoái.

Dù cổ phiếu các công ty liên quan đến AI đã hỗ trợ thị trường vài năm qua, đà tăng đang dần chậm lại. Tuần trước, cổ phiếu Nvidia thậm chí đi xuống, sau khi bất ổn thương mại Mỹ - Trung Quốc khiến họ phải loại Bắc Kinh ra khỏi dự báo doanh thu quý.

Số liệu của hãng dịch vụ tài chính LSEG cũng cho thấy chứng khoán Mỹ tháng 9 thường đi xuống. Tính trung bình kể từ năm 2000, chỉ số S&P 500 giảm 1,5% trong tháng 9.

Hà Thu (theo Reuters)