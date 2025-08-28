Chứng khoán Mỹ lên cao chưa từng có

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên hơn 6.480 điểm, vượt kỷ lục cũ xác lập cách đây 2 tuần.

Chốt phiên giao dịch 27/8, cả ba chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ đều đi lên. S&P 500 tăng 0,24% lên 6.481 điểm. Nasdaq Composite và DJIA lần lượt tăng 0,2% và 0,3%.

8 trong 11 nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 chốt phiên đi lên. Dẫn đầu là năng lượng và công nghệ thông tin. Cổ phiếu hãng phần mềm MongoDB tăng tới 38%, sau khi nâng dự báo lợi nhuận năm nay.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

Nhà đầu tư chờ kết quả kinh doanh của hãng chip Nvidia, được công bố sau khi thị trường đóng cửa. Cổ phiếu này gần như đứng yên khi chốt phiên. Vốn hóa Nvidia hiện chiếm 8% chỉ số S&P 500. Kết quả kinh doanh của hãng vì thế ảnh hưởng đến nhiều người Mỹ bỏ tiền vào các quỹ đầu tư theo chỉ số để tiết kiệm tiền khi về hưu.

Diễn biến các cổ phiếu khác trong lĩnh vực công nghệ và AI lại trái chiều. Microsoft tăng gần 1%, trong khi Meta Platforms giảm gần 1%. Hai công ty này, cùng Alphabet và Amazon, là các khách hàng lớn nhất của Nvidia. Sự hào hứng của thế giới với AI đã giúp các cổ phiếu công nghệ gần đây tăng mạnh.

Nhà đầu tư hiện cũng theo dõi diễn biến nỗ lực sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này dự kiến gặp nhiều thách thức pháp lý. Nếu thành công, ông Trump sẽ có cơ hội đề cử người mới thay thế bà. Người này có thể ủng hộ lập trường chính sách của Tổng thống, đe dọa khả năng hoạt động độc lập của Fed.

"Dù sao lãi suất cũng đang được kỳ vọng giảm xuống. Còn lợi nhuận doanh nghiệp lại có xu hướng tăng. Cả hai yếu tố này hỗ trợ tâm lý chuộng tài sản rủi ro", Terry Sandven - Giám đốc chiến lược cổ phiếu tại U.S. Bank Asset Management cho biết trên CNBC. Nhà đầu tư hiện gần như chắc chắn Fed giảm lãi suất tham chiếu trong phiên họp giữa tháng 9.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)