Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp

Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tiếp tục kéo chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lên mức cao mới.

Đóng cửa phiên giao dịch 13/8, chỉ số DJIA tăng 1% lên 44.922 điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,3% và 0,1%. Cả hai đều xác lập mức đỉnh mới phiên thứ hai liên tiếp.

Thị trường khởi sắc sau số liệu cho thấy lạm phát tháng 7 của Mỹ tăng chậm hơn dự báo, củng cố khả năng Fed giảm lãi suất. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này chỉ tăng 0,2% so với tháng trước đó và 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc này giúp nhà đầu tư thở phào vì thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump chưa khiến giá tăng tốc đáng kể.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch Tool của CME, nhà đầu tư hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi 25 điểm cơ bản (0,25%) trong cuộc họp tháng 9 là gần 100%. Lần cuối cùng Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ là tháng 12/2024.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết Fed vẫn đang cố gắng đánh giá liệu thuế nhập khẩu sẽ khiến lạm phát tăng nhất thời hay trong dài hạn. Vì việc này sẽ ảnh hưởng đến quyết định về thời điểm hạ lãi suất.

Dù vậy, cổ phiếu một số hãng công nghệ lại mất giá sau phiên 12/8 tăng mạnh. Nvidia, Alphabet và Microsoft đều đi xuống, do nhà đầu tư tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho thị trường.

Ngược lại, cổ phiếu Apple tăng 1,6% sau khi Bloomberg đưa tin Táo Khuyết lên kế hoạch lấn sân mảng robot tích hợp AI, an ninh gia đình và màn hình thông minh.

Nhóm cổ phiếu y tế, vốn giảm mạnh trong phần lớn năm nay, lại tăng 1,6% phiên 13/8. Đây là một trong những nhóm tăng mạnh nhất chỉ số S&P 500 hôm qua.

Cổ phiếu CoreWeave, công ty trung tâm dữ liệu AI được Nvidia hậu thuẫn, giảm gần 21% sau khi công bố mức lỗ ròng quý lớn hơn dự kiến. Ngược lại, cổ phiếu Paramount Skydance tăng 36,7% sau thông tin công ty này giành quyền phát sóng độc quyền giải đấu võ tổng hợp Ultimate Fighting Championship 7 bảy năm.

"Định giá của các doanh nghiệp đang tăng lên. Tôi cho rằng cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là kết quả kinh doanh. Và đó chính là những gì chúng ta đang thấy", Katherine Bordlemay, Trưởng bộ phận quản lý danh mục khách hàng tại Goldman Sachs Asset Management kết luận.

Hà Thu (theo Reuters)