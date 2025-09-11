Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục phiên thứ 3 liên tiếp

Nasdaq Composite và S&P 500 tiếp tục lên cao chưa từng có, nhờ số lạm phát Mỹ hạ nhiệt và nhóm cổ phiếu công nghệ tăng vọt.

Chốt phiên giao dịch 10/9, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 6.532 điểm. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp chỉ số này lập kỷ lục mới. Nasdaq Composite cũng nhích nhẹ 0,03% lên 21.886 điểm, ghi nhận phiên thứ 3 lên mức cao chưa từng có. Ngược lại, chỉ số DJIA giảm 0,48% về 45.490 điểm.

Chứng khoán Mỹ được hỗ trợ nhờ cổ phiếu hãng phần mềm Oracle tăng 36% - mạnh nhất kể từ năm 1992. Nguyên nhân là Oracle công bố nhu cầu của các công ty AI với dịch vụ đám mây của hãng tăng vọt. Vốn hóa Oracle nhờ đó lên 992 tỷ USD, tiệm cận mức 1.120 tỷ USD của Tesla.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters

Cổ phiếu các hãng chip AI cũng tăng mạnh. Nvidia lên 3,8%, Broadcom tăng 10% và AMD tăng 2,4%. Cổ phiếu các nhà cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu, như Constellation Energy và GE Vernova cùng tăng hơn 6%.

Thị trường cũng đi lên nhờ số liệu cho thấy lạm phát nước này hạ nhiệt mạnh hơn dự kiến, củng cố thêm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tuần tới. Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 0,1% trong tháng 8. Hôm nay, Mỹ sẽ công bố thêm số liệu về giá tiêu dùng.

Nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) trong phiên họp tuần tới. Xác suất giảm 50 điểm cơ bản là 10%.

Từ đầu năm, chỉ số S&P 500 đã tăng 11%. Nasdaq tăng 13%. "Yếu tố nền tảng trên thị trường chứng khoán vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, định giá của các công ty đang lên quá cao. Việc này phần nào sẽ cản trở quỹ đạo tăng", Bill Northey - Giám đốc Đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management - nhận định.

Trong khi đó, cả hai ngân hàng Barclays và Deutsche Bank đều nâng dự báo cuối năm nay cho chỉ số S&P 500. Nguyên nhân là lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc, tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn sôi động và sự hào hứng về trí tuệ nhân tạo vẫn còn.

Hà Thu (theo Reuters)