Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới

Khả năng Mỹ - Iran đàm phán hòa bình và cổ phiếu Intel tăng vọt giúp Wall Street tiếp tục lên mức đỉnh mới.

Đóng cửa phiên giao dịch 24/4, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0,8% và 1,6%, lên mức 7.165 điểm và 24.836 điểm. Dù vậy, chỉ số DJIA lại giảm nhẹ 0,16%, chốt phiên tại 49.230.

Nhà đầu tư lạc quan trước các thông tin Mỹ và Iran có thể sớm quay lại đàm phán hòa bình tại Pakistan. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ đến Pakistan. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho trên Fox News rằng đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump - Steve Witkoff và con rể ông - Jared Kushner tới Islamabad sáng 25/4.

Chỉ số S&P 500 liên tiếp đi lên kể từ đầu tháng 4. Đồ thị: Google Finance

CEO The Wealth Alliance Robert Conzo cho rằng bất kể kết quả tại Islamabad ra sao, thị trường "gần như đang gạt xung đột sang một bên". Ông giải thích rằng thị trường lạc quan khi ông Trump liên tục nhấn mạnh xung đột sẽ sớm kết thúc. Bên cạnh đó, việc các cú sốc nguồn cung dầu trước đây thường chỉ mang tính tạm thời và mùa công bố kết quả kinh doanh quý I khởi đầu tích cực cũng khiến nhà đầu tư vững tâm lý hơn.

"Về cơ bản, thị trường cho rằng đây chỉ là yếu tố ngắn hạn, nên hãy tạm gác sang một bên và quay lại các yếu tố cơ bản", ông nói.

Một yếu tố khác hỗ trợ thị trường phiên cuối tuần là cổ phiếu Intel. Mã này tăng gần 24%, ghi nhận phiên tốt nhất kể từ tháng 10/1987. Hãng chip vừa công bố kết quả kinh doanh quý I vượt dự báo, đồng thời đưa ra kỳ vọng lạc quan về kết quả quý II.

Cổ phiếu các hãng chip khác cũng đi lên. AMD và Arm cùng tăng 14%. Cổ phiếu Nvidia thêm 4,3% lên mức kỷ lục mới.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, Nasdaq 1,5%, còn DJIA giảm 0,4%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã ghi nhận 4 tuần tăng liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối năm 2024.

Trên thị trường dầu thô, thông tin về khả năng đàm phán Mỹ - Iran khiến giá dầu Mỹ giảm nhẹ 1,5% trong phiên cuối tuần, về 94 USD một thùng. Trong khi đó, dầu Brent nhích thêm 0,2% lên 105 USD.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)