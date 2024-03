Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều lập đỉnh mới nhờ lạm phát Mỹ ở mức thấp và các cổ phiếu liên quan đến AI.

Chốt phiên giao dịch 29/2, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 5.096 điểm. Đây là lần thứ hai trong tháng chỉ số này lập kỷ lục.

Nasdaq Composite cũng lên 16.091 điểm, cao hơn mức đỉnh hồi cuối 2021 - trước thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất. Chỉ số DJIA chốt phiên cuối tháng 2 tăng nhẹ 0,1%, lên sát 39.000 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng tốc nhờ cổ phiếu các hãng chip và AI tăng vọt. Cổ phiếu của Nvidia tăng 1,9% hôm qua. So với cùng kỳ năm ngoái, mã này đã tăng gần 250%.

Các nhân viên giao dịch làm việc tại Sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

Lạm phát Mỹ chậm lại cũng là lý do khiến chứng khoán Mỹ tăng. Theo đó, chỉ số chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng 2,4% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này thấp hơn so với 2,6% tháng 12/2023, theo công bố của Bộ Thương mại Mỹ hôm qua.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Fed vẫn giữ lãi suất ở mức cao nhất 23 năm và chưa có dấu hiệu sẽ giảm lãi sớm. Nhà đầu tư vì thế thể hiện sự hào hứng với bài phát biểu của Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee hôm 29/2.

"Nếu lạm phát lên cao hơn trong vài tháng tới, chúng ta vẫn đang đi đúng hướng. Tôi không ủng hộ việc chờ lạm phát về đúng 2% mới giảm lãi suất", ông phát biểu tại một sự kiện ở New York.

Tính chung tháng 2, S&P 500 tăng 5,2%. DJIA thêm 2,2% và Nasdaq 6,1%.

Bitcoin - tiền số lớn nhất thế giới - hôm qua cũng lập đỉnh mới. Đồng tiền này có lúc vượt 64.000 USD, nhờ các quỹ ETF Bitcoin giúp nhu cầu tiền số lên cao kỷ lục.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)