Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, giá vàng quay đầu tăng

Cả ba chỉ số chủ chốt của Wall Street cùng lập kỷ lục mới phiên thứ 2 liên tiếp, trong khi giá vàng tăng 40 USD một ounce.

Chốt phiên giao dịch 19/9, DJIA tăng 0,37% lên 46.315 điểm. S&P 500 tăng 0,5% và Nasdaq Composite lên thêm 0,7%. Đây đều là các kỷ lục mới của Wall Street.

7 trong 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 đi lên phiên cuối tuần. Cổ phiếu hãng vận chuyển hàng hóa FedEx tăng 2,3% sau báo cáo tài chính quý vượt dự kiến. Apple tăng 3,2% khi ngân hàng JP Morgan nâng dự báo giá cổ phiếu thời gian tới. Các hãng công nghệ khác như Palantir Technologies và Oracle cũng lên 3-4%.

Thị trường còn lạc quan sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump cho biết hai lãnh đạo đã có tiến triển về thương vụ bán TikTok và đồng ý gặp mặt trực tiếp vào tháng tới ở Hàn Quốc.

Tổng cộng cả tuần, các chỉ số này tăng 1-2,2%. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp Wall Street đi lên, chủ yếu nhờ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm, đồng thời ám chỉ tiếp tục nới lỏng chính sách.

Cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đều đang tăng điểm trong tháng 9 - tháng thường có diễn biến tệ. Số liệu của hãng dịch vụ tài chính LSEG cho thấy tính trung bình giai đoạn 2000-2025, S&P 500 giảm 1,4% trong tháng 9.

Trên thị trường vàng, giá chốt tuần tăng 40 USD lên 3.684 USD một ounce. Diễn biến này đảo chiều so với phiên giảm 15 USD trước đó.

"Thị trường vẫn khá mạnh và chỉ điều chỉnh một chút sau khi Fed giảm lãi suất. Xu hướng tăng không ảnh hưởng. Giá có thể lên 4.000 USD cuối năm nay", Bob Haberkorn - chiến lược gia tại RJO Futures nhận định.

Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Kim loại quý cũng có diễn biến tốt trong thời kỳ biến động và đã tăng giá gần 40% năm nay. Hiện tại, vàng đã ghi nhận tuần thứ 5 liên tiếp đi lên.

Giá bạc cũng tăng 2,2% lên 42,7 USD một ounce. Bạch kim tăng 1,4% lên 1.403 USD. Palladium ổn định quanh 1.150 USD. "Tôi nhận thấy nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng sang bạc và bạch kim, do chúng phù hợp khả năng chi trả hơn vàng", Haberkorn kết luận.

