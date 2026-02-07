Chứng khoán Mỹ lần đầu vượt 50.000 điểm

Chỉ số DJIA đạt 50.115 điểm phiên cuối tuần, lập kỷ lục trong lịch sử 129 năm.

Đóng cửa phiên giao dịch 6/2, chỉ số DJIA tăng 2,5% lên 50.115 điểm - mức cao nhất đến nay. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng mạnh, với lần lượt 1,9% và 2,2%. 9 trong 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 tăng giá, dẫn đầu là Công nghệ thông tin và Công nghiệp.

Thị trường khởi sắc khi cổ phiếu các hãng chip tăng vọt. Cổ phiếu Nvidia - công ty giá trị nhất thế giới - tăng 7,8%. AMD tăng 8,3% và Broadcom lên thêm 7%. Chỉ số theo dõi chung nhóm bán dẫn PHLX chốt phiên cuối tuần tăng 5,7%.

Nhà đầu tư kỳ vọng nhóm này hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI. Amazon hôm 5/2 cho biết dự định tăng chi tiêu vốn thêm 50% năm nay, đốt nóng cuộc đua thống trị công nghệ AI. Trước đó một ngày, Alphabet cũng ra thông báo tương tự.

Bảng điện tử hiển thị thời điểm chỉ số DJIA vượt 50.000 điểm trong phiên 6/2. Ảnh: Reuters

Diễn biến phiên cuối tuần đã chấm dứt 3 phiên giảm liên tiếp trước đó của Wall Street. Một số hãng phần mềm chịu sức ép trước lo ngại AI làm tăng cạnh tranh và bào mòn biên lợi nhuận của họ. Nhà đầu tư cũng lo lắng về mức định giá cao sau nhiều năm cổ phiếu liên quan đến AI tăng mạnh.

"Giao dịch gần đây khá biến động và đã có nhiều đợt bán tháo. Tuy nhiên, tôi nghĩ có đủ bằng chứng cho thấy nhu cầu thực sự với các sản phẩm AI, tiềm năng của chúng, cũng như sự cần thiết phải có các khoản chi lớn để đạt được điều đó" Ross Mayfield - chiến lược gia đầu tư tại Baird nhận định. Ông cho rằng khi giá xuống mức sàn, một nhóm nhà đầu tư sẽ tìm cách mua vào.

Cổ phiếu nhóm phần mềm và dịch vụ dữ liệu cũng phục hồi sau các phiên giảm gần đây. CrowdStrike và Palantir đều tăng hơn 4%. Chỉ số S&P 500 Software & Services tăng 2,4%, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.

Tính chung cả tuần, chỉ số DJIA tăng 2,5%. S&P 500 mất 0,1% và Nasdaq giảm 1,9%.

DJIA vượt trội trong tuần này, phản ánh xu hướng nhà đầu tư đang đa dạng hóa danh mục. Họ chuyển khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ đã dẫn dắt Phố Wall những năm qua, hướng tới các doanh nghiệp chưa hưởng đà tăng đó.

Đến nay, hơn nửa doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý. Khoảng 80% có kết quả vượt dự báo, theo hãng dữ liệu LSEG.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)