Chứng khoán Mỹ có tháng tệ nhất hơn hai năm

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2022, do nhà đầu tư lo thuế nhập khẩu gây ra suy thoái.

Chốt phiên giao dịch 31/3, chỉ số DJIA tăng 1% lên 42.001 điểm. S&P 500 tăng 0,55% lên 5.611 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite mất 0,14%, còn 17.299 điểm. Trong phiên, S&P 500 và Nasdaq Composite có thời điểm xuống thấp nhất 6 tháng.

Nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo. Nvidia, Microsoft và Tesla đều giảm hơn 1%. Chỉ số đo biến động trên thị trường - CBOE Volatility - cũng lên cao nhất 2 tuần. Tuy nhiên, thị trường hôm qua đi lên nhờ nhóm cổ phiếu tài chính. Discover Financial Services và Capital One Financial tăng lần lượt 7,5% và 3,3%, do nhà đầu tư đặt cược vụ sáp nhập của họ sẽ được giới chức chấp thuận.

Tính chung cả tháng, S&P 500 và Nasdaq Composite vẫn ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2022. Hai chỉ số này cũng có quý giảm mạnh nhất gần 3 năm.

Nhân viên giao dịch làm việc trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters

Nhà đầu tư đang rời bỏ tài sản rủi ro khi ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định công bố thuế nhập khẩu đối ứng với toàn bộ đối tác thương mại. Hôm 30/3, ông khẳng định thuế này sẽ có quy mô toàn cầu, thay vì chỉ tập trung vào các nước có thặng dư lớn nhất với Mỹ. Việc này khiến nhà đầu tư lo ngại lạm phát tăng tốc trở lại và Mỹ rơi vào suy thoái.

Chứng khoán Mỹ chịu sức ép từ đầu năm nay, sau khi ông Trump liên tiếp công bố thuế nhập khẩu. "Có quá nhiều thông tin tiêu cực. Thị trường đang chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất", Daniela Hathorn - nhà phân tích thị trường tại Capital.com cho biết.

Cả ba chỉ số chủ chốt của Wall Street đang trên đà ghi nhận tháng 3 và quý I giảm mạnh. S&P 500 và Nasdaq đang có quý tệ nhất gần 3 năm.

Vì bất ổn quanh chính sách thuế nhập khẩu, ngân hàng Goldman Sachs ngày 30/3 nâng dự báo về khả năng Mỹ rơi vào suy thoái trong vòng 12 tháng tới, từ 20% lên 35%. Họ cũng hạ dự báo cho S&P 500 năm nay và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất nhiều hơn trong năm 2025.

Tuần này, thị trường sẽ đón nhận một vài số liệu quan trọng, từ chỉ số sản xuất đến báo cáo việc làm tháng 3. Một số quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, cũng sẽ có bài phát biểu trong vài tháng tới.

Hà Thu (theo Reuters)