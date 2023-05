Chứng khoán Mỹ có phiên tăng mạnh nhất từ đầu năm

Báo cáo việc làm Mỹ lạc quan hơn dự kiến giúp các chỉ số chủ chốt của Wall Street tăng trung bình 2% phiên cuối tuần.

Chốt phiên giao dịch 5/5, chỉ số DJIA tăng 547 điểm, tương đương 1,7%. Đây là phiên tốt nhất của chỉ số này kể từ đầu tháng 1. Có lúc, DJIA tăng hơn 600 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,9%. Nasdaq Composite tăng 2,3%. Dù vậy, tính chung cả tuần, Dow và S&P 500 vẫn đi xuống, còn Nasdaq tăng nhẹ.

Chứng khoán Mỹ chấm dứt 4 phiên liên tiếp đi xuống, nhờ báo cáo việc làm lạc quan, cho thấy thị trường lao động vẫn vững mạnh. Số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ chỉ ra các công ty nước này đã tạo thêm 253.000 việc làm tháng trước, cao hơn dự kiến.

"Báo cáo này khiến nhà đầu tư tin rằng về mặt nào đó, Fed cơ bản đã hoàn thành đợt thắt chặt chính sách này", Amanda Agati – Giám đốc Đầu tư tại PNC Financial Services Asset Management Group nhận định trên CNN.

Cổ phiếu các ngân hàng địa phương tại Mỹ cũng tăng trở lại, sau khi bị bán tháo đầu tuần này do vụ sụp đổ của First Republic Bank. Cổ phiếu PacWest Bank tăng 82%, Western Alliance tăng 49% và New York Community Bank lên 7,8%.

Cổ phiếu Apple tăng 4,7% sau khi hãng này thông báo mua cổ phiếu quỹ. Sức tăng của Apple cũng phần nào giúp vực dậy thị trường chung.

Trên thị trường vàng, báo cáo việc làm Mỹ lại khiến giá giảm hơn 30 USD, về 2.017 USD một ounce. Phiên trước đó, giá vàng từng lên 2.072 USD, tiến sát mức cao nhất mọi thời đại xác lập năm 2020.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng sau báo cáo việc làm Mỹ. Điều này cũng gây sức ép lên kim loại quý.

Alexander Zumpfe – chuyên viên giao dịch kim loại quý tại Heraeus dự báo nếu có thêm bất kỳ số liệu nào cho thấy kinh tế Mỹ hạ nhiệt và khả năng giảm lãi suất trong dài hạn, giá vàng sẽ tăng. Ngược lại, các số liệu tích cực sẽ gây sức ép lên kim loại quý.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)