Chứng khoán Mỹ bị bán tháo

Cổ phiếu công nghệ kéo Wall Street đi xuống, do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt khiến nhà đầu tư lo ngại về nhóm này.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/3, chỉ số Nasdaq Composite giảm 3% xuống 13.116 điểm, ghi nhận phiên tệ nhất kể từ ngày 25/2, khi cả Apple, Amazon và Netflix đều mất hơn 3%. Tesla còn giảm tới gần 7%.

S&P 500 mất 1,5% về 3.915 điểm sau khi lập đỉnh mới ngay phiên trước đó. DJIA cũng giảm 0,5% xuống 32.862 điểm. Trong phiên, chỉ số này có lúc lập kỷ lục mới nhờ cổ phiếu ngân hàng tăng vọt.

Wall Street đi xuống khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc lên trên 1,75% hôm qua, cao nhất kê rtừ tháng 1/2020. Lợi suất loại kỳ hạn 30 năm cũng tăng, vượt 2,5% lần đầu tiên kể từ tháng 8/2019. Lợi suất đi lên ksau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẵn sàng để lạm phát tăng tốc.

Lãi suất tăng có thể tác động lên nhóm cổ phiếu tăng trưởng, do nó khiến lợi nhuận trong tương lai của các doanh nghiệp này kém hấp dẫn hơn. Ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng hưởng lợi do lãi suất tăng sẽ cải thiện biên lợi nhuận cho họ. U.S. Bancorp và Wells Fargo tăng 3,3% và 2,4%. JPMorgan tăng 1,7%. Bank of America tăng 2,6%.

Nhà đầu tư hôm qua cũng đón nhận các tin tức kinh tế trái chiều. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 770.000 tuần trước, tệ hơn dự báo. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất do Fed Philadelphia lại là 51,8, vượt xa dự báo và cũng là cao nhất kể từ năm 1973.

Lĩnh vực năng lượng hôm qua giảm 4,7%, do giá dầu thô WTI mất tới hơn 7%, về 60 USD một thùng. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp và cũng là tệ nhất kể từ tháng 9/2020.

Hà Thu (theo CNBC)