Chứng khoán mất hơn 43 điểm

14h47 Nhiều mã bị "vạ lây" vì cổ phiếu đầu cơ

Trao đổi với VnExpress lúc 14h30, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Yuanta cho rằng, đà giảm của thị trường về bản chất vẫn liên quan tới các mã đầu cơ, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đã lan rộng.

Nhóm cổ phiếu bị ảnh hưởng mạnh nhất trong phiên hôm nay, bên cạnh nhóm bất động sản đầu cơ, là nhóm chứng khoán. Nguyên nhân xuất phát từ nhịp điều chỉnh những phiên gần đây, cùng với lo ngại về khả năng ảnh hưởng của đợt sóng giảm đang diễn ra với các mảng kinh doanh chính, như tự doanh.

Bên cạnh đó, một phần lý do là khả năng "call margin" đã xảy ra với những nhóm khác, do các mã đầu cơ mất thanh khoản. Các cổ phiếu được chú ý trong giai đoạn trước, như nhóm FLC và nhóm hưởng lợi từ phiên đấu giá đất Thủ Thiêm, đã giảm kịch sàn trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, cùng với đà giảm, thanh khoản các mã này cũng lao dốc, gần như không đáng kể so với lượng dư bán sàn vài chục triệu cổ phiếu. Với những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy, việc bán giải chấp (force sell) đã xảy ra nhưng không thể thực hiện được do không có lệnh đối ứng. Theo nguyên tắc đảm bảo rủi ro, các công ty chứng khoán sẽ tiến hành bán các mã khác trong danh mục của khách hàng nhằm thu hồi khoản vay.



"Do trạng thái mất thanh khoản của nhóm cổ phiếu đầu cơ, nhiều mã khác không liên quan đến những nhóm này nhưng vô tình đã bị vạ lây, tạo ra hiệu ứng giảm mạnh trên toàn thị trường", ông Minh bình luận.