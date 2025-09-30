Chứng khoán mất chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp

Nhà đầu tư trong nước thận trọng trước thềm nâng hạng và áp lực bán ròng của khối ngoại khiến VN-Index giảm hơn 20 điểm trong tháng này, cắt chuỗi tăng liên tục từ tháng 5.

Trong phiên giao dịch cuối tháng 9, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM dao động với biên độ tương đối rộng, thể hiện qua chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất hơn 31 điểm. Theo nhận định của một số nhóm phân tích, diễn biến này chủ yếu do hoạt động chốt giá trị tài sản ròng (NAV) quý III của nhà đầu tư nước ngoài lẫn tự doanh công ty chứng khoán.

VN-Index mở cửa trong sắc xanh và có lúc tăng hơn 10 điểm. Áp lực bán xuất hiện ở nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khiến chỉ số đảo chiều vào giữa phiên sáng. Từ đó đến cuối phiên, chỉ số giao dịch dưới tham chiếu và đóng cửa tại 1.662 điểm, giảm 5 điểm so với tham chiếu. Tính chung cả tháng này, VN-Index mất hơn 20 điểm, qua đó đứt mạch tăng 4 tháng liên tiếp.

VN-Index điều chỉnh nhẹ nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại gấp 3 lần cổ phiếu tăng. Tương tự hai phiên trước, diễn biến này là do tác động mạnh của nhóm Vingroup khi lội ngược dòng thị trường. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, 3 cổ phiếu trọng yếu của nhóm này gồm VIC, VHM và VRE đóng góp cho VN-Index hơn 4 điểm.

VIC và VHM lần lượt tăng 1,2% và 1,1% so với tham chiếu. Riêng VRE chạm trần 32.100 đồng và đóng cửa trong tình trạng không có bên bán. Đà tăng đột biến của VRE đến sau thông tin doanh nghiệp này sẽ nhận lợi nhuận 4.480 tỷ đồng từ công ty con ngay trong quý III.

Không như Vingroup, nhiều nhóm ngành khác lại đóng cửa trong sắc đỏ. Bất động sản chịu áp lực bán mạnh nhất khiến hầu hết cổ phiếu giảm trên 2%. DXG, CII và QCG có thời điểm chạm giá sàn, nhưng đến cuối phiên thu hẹp còn 4,6-5,3%.

Ở nhóm thép, HPG mất 1,6%, xuống 28.150 đồng. Các mã vốn hóa nhỏ hơn như NKG và HSG lần lượt mất 0,3% và 3%.

Trong nhóm ngân hàng, một số mã đầu ngành như VCB, BID và CTG cùng chốt phiên dưới tham chiếu với mức giảm dao động 0,4-1%. Ngược lại, LPB dẫn đầu về biên độ tăng với 3,6%. VIB, SHB, STB, TCB đảo chiều từ giảm thành tăng vào cuối phiên, dù biên độ không quá 1%.

Nhóm chứng khoán sáng nay đối mặt áp lực xả hàng ồ ạt, nhưng đến chiều đã có tín hiệu khởi sắc. SSI tích lũy thêm 2,7%, còn VND, HCM và ORS tăng 0,8-1,4%.

Thanh khoản thị trường cải thiện trong phiên giao dịch cuối tháng. Hôm nay có hơn 1,14 tỷ cổ phiếu được sang tay thành công, tương ứng hơn 32.200 tỷ đồng. SHB đứng đầu bảng xếp hạng thanh khoản với 1.710 tỷ đồng, tiếp đến là HPG, CII, SSI và DXG.

Sau một nhịp nghỉ, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trở lại. Nhóm này giải ngân 3.000 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 4.300 tỷ đồng. KDH đối mặt áp lực xả hàng mạnh nhất với hơn 11 triệu cổ phiếu, sau đó đến HPG, SSI, DXG và MBB.

Chứng khoán Việt Nam đang chờ thông tin quan trọng về nâng hạng thị trường từ FTSE Russell vào ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam). Nhiều nhóm phân tích trong và ngoài nước cho biết "rất tự tin" vào khả năng thị trường được thông báo chuyển từ cận biên sang mới nổi, nhưng nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng.

"Kỳ vọng về việc nâng hạng tạo ra tâm lý lo lắng cao độ từ cả giới đầu tư tổ chức và cá nhân. VN-Index đi ngang trong tháng, trong khi thanh khoản bình quân mỗi phiên giảm đáng kể từ 55.600 tỷ đồng còn 39.700 tỷ đồng", nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcap bình luận.

Theo Vietcap, nâng hạng sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực, đối trọng với áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài (xấp xỉ 9 tỷ USD trong giai đoạn 2023 đến nay). Nếu thị trường được nâng hạng, ước tính dòng vốn ròng của khối ngoại rót vào Việt Nam có thể đạt 6-8 tỷ USD.

Phương Đông