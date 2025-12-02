Chứng khoán LPBank hợp tác eCloudvalley chuyển đổi số

Hợp tác giữa Chứng khoán LPBank (LPBS) và eCloudvalley nhằm xây dựng hệ sinh thái quản trị dữ liệu tập trung, triển khai chatbot Gen AI, hỗ trợ bởi Amazon Web Services (AWS).

Hướng đến mục tiêu ngân hàng đầu tư số hàng đầu, LPBS xây dựng hệ sinh thái dữ liệu tập trung trên hạ tầng đám mây AWS, thông qua hợp tác eCloudvalley – đối tác Premier Tier Services của AWS.

Theo Cloudvalley Việt Nam, giải pháp này hợp nhất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm hệ thống giao dịch chứng khoán, dữ liệu thị trường thời gian thực và các nguồn bên thứ ba, đồng thời đảm bảo chất lượng dữ liệu cao và khả năng phân tích thời gian thực, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Các dịch vụ được sử dụng gồm: Amazon S3 lưu trữ hồ dữ liệu (data lake); AWS Database Migration Service (AWS DMS) di chuyển dữ liệu; AWS Glue và Lambda xử lý dữ liệu phi máy chủ; Amazon Redshift và Amazon Athena để phân tích và Amazon QuickSight trực quan hóa dữ liệu.

Đội ngũ kỹ thuật eCloudvalley và LPBS thảo luận cho dự án chuyển đổi số. Ảnh: eCloudvalley

Các yếu tố trên là nền tảng cốt lõi để LPBS triển khai các ứng dụng công nghệ cao như Business Intelligence, Machine Learning và Gen AI – những công cụ đang thay đổi cách thức vận hành và phục vụ khách hàng của các tổ chức tài chính hiện đại. Nền tảng dữ liệu tập trung giúp LPBS chuyển từ mô hình truyền thống (nơi dữ liệu bị phân mảnh và xử lý thủ công) sang mô hình doanh nghiệp vận hành dựa trên dữ liệu, hỗ trợ bởi AI (Data-driven & AI-powered). Theo LPBS, việc này tạo tiền đề khi cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh, nhanh chóng và lấy khách hàng làm trung tâm.

Nhờ hạ tầng trên, các báo cáo quản trị, phân tích danh mục đầu tư và cảnh báo rủi ro được thực hiện tức thì, giúp lãnh đạo và nhân viên LPBS đưa ra quyết định chính xác hơn, mở đường cho các trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa trong tương lai gần. Đây là dự án công nghệ chiến lược giúp LPBS khẳng định vị thế tiên phong trong làn sóng chuyển đổi số của ngành tài chính, chứng khoán Việt Nam.

Ông Doãn Trung Kiên, Giám đốc điều hành Khối Công nghệ thông tin LPBS. Ảnh: LPBS

Ông Doãn Trung Kiên – Giám đốc điều hành Khối Công nghệ thông tin, công ty cổ phần Chứng khoán LPBank chia sẻ: "Việc đầu tư mạnh vào dữ liệu và AI thể hiện cam kết của LPBS trong việc mang đến các dịch vụ tài chính hiện đại, nhanh chóng và lấy khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng, công nghệ chính là động lực tạo nên trải nghiệm vượt trội cho khách hàng và thúc đẩy hiệu quả vận hành".

Cùng hệ thống dữ liệu tập trung, LPBS đã đưa vào vận hành Chatbot Gen AI mang tên Athena, được xây dựng trên nền tảng Amazon Bedrock thuộc AWS, để triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng thông minh.

Theo đó, eCloudvalley đã triển khai chatbot GenAI thành công với khả năng hiểu ngữ cảnh cuộc trò chuyện, phản hồi tự nhiên bằng tiếng Việt và cung cấp hỗ trợ tự động 24/7 với thời gian phản hồi nhanh hơn, giảm tới 70% so với các kênh truyền thống. Theo doanh nghiệp, chatbot này xử lý hiệu quả tới 80% các yêu cầu hỗ trợ thông thường, không cần can thiệp của nhân viên, từ giải đáp các thắc mắc cơ bản về thị trường chứng khoán, đến tra cứu thông tin về các sản phẩm dịch vụ của LPBS.

"Nhờ đó, khách hàng nhận được sự hỗ trợ tức thì mọi lúc mọi nơi, giúp tăng cường sự hài lòng và lòng trung thành, đồng thời đội ngũ nhân sự của LPBS có thể tập trung vào các nghiệp vụ chuyên sâu và mang lại giá trị gia tăng cao hơn, như tư vấn đầu tư cá nhân hóa hoặc phân tích rủi ro phức tạp, giúp giảm chi phí vận hành", đại diện Cloudvalley Việt Nam nói.

Ông Lê Nguyên Dũng (phải), Giám đốc điều hành Cloudvalley Việt Nam và ông Hoàng Công Nguyên Vũ, Giám đốc điều hành Khối Vận hành LPBS. Ảnh: Cloudvalley Việt Nam

Thông qua hợp tác chiến lược với eCloudvalley, LPBS hướng đến tái định nghĩa trải nghiệm tài chính, chứng khoán tại Việt Nam, một phần trong cam kết dài hạn nhằm mang đến những dịch vụ tài chính thông minh, cá nhân hóa và bền vững cho người dùng. Đồng thời, dự án này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam, theo định hướng số hóa quốc gia.

Ông Lê Nguyên Dũng – Giám đốc điều hành Cloudvalley Việt Nam nhận định: "LPBS là minh chứng cho việc doanh nghiệp Việt Nam có thể ứng dụng công nghệ Gen AI và dịch vụ đám mây của AWS để nâng cao hiệu quả vận hành và đổi mới dịch vụ".

Nền tảng dữ liệu tập trung và chatbot GenAI hứa hẹn giúp LPBS củng cố vị thế doanh nghiệp chứng khoán tăng trưởng hàng đầu thị trường, đặt nền móng trở thành ngân hàng đầu tư số top đầu Việt Nam.

(Nguồn: Cloudvalley Việt Nam)