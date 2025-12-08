Chứng khoán lên sát đỉnh lịch sử

Dù số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế, VN-Index vẫn tăng 12 điểm, lên 1.754 điểm, cách kỷ lục cũ 13 điểm, nhờ diễn biến tích cực của nhóm Vingroup.

Trước phiên giao dịch hôm nay, phần đông nhóm phân tích dự đoán chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sẽ duy trì trạng thái tích cực nhờ dòng tiền tập trung vào cổ phiếu "họ" Vingroup. Thực tế, chỉ số giữ sắc xanh suốt phiên và đóng cửa với mức tăng 12 điểm, lên sát 1.754 điểm. Phiên tăng thứ chín liên tiếp giúp chỉ số thu hẹp đáng kể khoảng cách so với mức đỉnh lịch sử 1.767 điểm (tính theo giá đóng cửa).

Sàn TP HCM rơi vào trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng", tức chỉ số đi lên nhưng mã giảm gấp đôi tăng. Chênh lệch trong rổ VN30 còn lớn hơn khi có 21 mã giảm, còn bên tăng chỉ 7 cổ phiếu.

VIC là động lực tăng chính cho chỉ số. Cổ phiếu này chốt phiên tại giá trần 152.700 đồng và dư mua hơn 2,6 triệu cổ phiếu. VHM và VPL lần lượt tăng 2,8% và 2,5% so với tham chiếu. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect, nhóm Vingroup đóng góp tổng cộng 13 điểm cho VN-Index trong phiên đầu tuần. Điều này đồng nghĩa chỉ số sẽ giảm nếu loại trừ nhóm này.

Cổ phiếu Sabeco cũng bùng nổ khi tăng hết biên độ lên 53.200 đồng, đóng cửa trong tình trạng không có bên bán.

Xét theo ngành, nhóm ngân hàng đối diện áp lực bán mạnh. LPB dẫn đầu biên độ giảm với 3,7%, xuống 46.300 đồng. Các mã vốn hóa lớn như VIB, TCB, STB đều mất hơn 1% so với tham chiếu. MBB là đại diện duy nhất của nhóm này diễn biến đồng thuận với chỉ số khi tăng 0,6% lên 25.300 đồng.

Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm chứng khoán. VIX mất 3,5%, chênh lệch lớn so với các mã cùng ngành như VCI, VND, HCM, VDS.

Nhóm bất động sản có sự phân hóa mạnh. Các mã vốn hóa nhỏ như DXS, HDC, DIG, HDG chịu áp lực xả hàng quyết liệt nên đều giảm hơn 2,4% so với tham chiếu. Ngược lại, một số cổ phiếu như HQC, CII, QCG tăng mạnh tương tự đà hưng phấn của nhóm Vingroup.

Dòng tiền của nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng, thể hiện qua việc giá trị khớp lệnh chỉ xấp xỉ 21.500 tỷ đồng, thấp hơn bình quân mỗi phiên trong tuần trước. Thị trường không có mã nào đạt giá trị sang tay nghìn tỷ. SSI và SHB chia nhau vị trí dẫn đầu thanh khoản, lần lượt đạt 952 tỷ đồng và 927 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.840 tỷ đồng, mức cao nhất trong gần hai tháng qua. Áp lực xả hàng tập trung nhiều nhất ở VPL với hơn 14 triệu cổ phiếu. Các mã vốn hóa lớn như SSI, ACB, VIC cũng bị khối ngoại rút vốn.

Theo nhận định của một số chuyên gia, thị trường đang chịu sự chi phối mạnh bởi cổ phiếu Vingroup. Do đó, khi VN-Index tiệm cận vùng đỉnh lịch sử, đặc biệt nếu vượt 1.800 điểm, áp lực chốt lời sẽ gia tăng. Các giao dịch lướt sóng T+ được đánh giá không còn nhiều cơ hội trong giai đoạn này. Nhà đầu tư được khuyến nghị hiện thực hóa lợi nhuận với những cổ phiếu đã tăng mạnh nhằm chủ động quản trị rủi ro và giữ sức mua khi thị trường tiến vào các ngưỡng cản quan trọng.

Phương Đông