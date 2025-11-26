Chứng khoán lên cao nhất một tháng

Hàng trăm cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu giúp VN-Index tăng 20 điểm, chạm 1.680 điểm - mức cao nhất một tháng qua.

Diễn biến thị trường chứng khoán hôm nay trái ngược với dự đoán thận trọng của phần đông nhóm phân tích. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM duy trì sắc xanh suốt phiên và càng về cuối càng nới rộng biên độ. Với mức tăng 20 điểm, chỉ số thoát khỏi trạng thái giằng co kéo dài gần một tháng qua.

Sàn TP HCM được bao phủ bởi sắc xanh nhờ hơn 240 cổ phiếu tăng, trong đó 8 mã chạm trần. Rổ vốn hóa lớn cũng giao dịch hứng khởi với 24 mã tăng, gấp gần 5 lần mã giảm.

Sau giai đoạn đi lên đồng thuận, nhóm Vingroup có sự phân hóa mạnh. Cổ phiếu Vinpearl (VPL) tăng hết biên độ lên 87.200 đồng, còn VIC và VRE lần lượt tích lũy 0,8% và 1,3%. Ngược lại, VHM chịu áp lực bán liên tục nên giao dịch dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian, sau đó chốt phiên giảm 0,5%.

Nhóm chứng khoán ghi nhận đà hồi phục ấn tượng. Hầu hết cổ phiếu thành phần tăng 2-4%, riêng VIX chạm giá trần 24.500 đồng từ sớm và dư bán hơn 9 triệu cổ phiếu lúc đóng cửa.

Sắc xanh cũng lan tỏa khắp nhóm bất động sản. Ngoài những mã liên quan đến Vingroup, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ như CII, DXG, PDR, AGG, DIG đều tăng hơn 3,5%. Những mã vốn hóa vừa như NLG, KDH, NVL có mức tăng khiêm tốn hơn, dao động 1-3%.

Ở nhóm ngân hàng, sự phân hóa diễn ra mạnh. EIB đi lên theo đà tăng của thị trường, tích lũy 5,5% so với tham chiếu. VPB, TPB, MBB, SHB và CTG lần lượt xếp sau về biên độ tăng khi đều có thêm 1-3%. Ở chiều ngược lại, VCB và STB đóng cửa trong sắc đỏ, dù mức giảm không đáng kể.

Đà hưng phấn của thị trường bị kìm lại bởi VJC. Sau nhịp tăng nhanh, cổ phiếu của Vietjet Air đảo chiều giảm hơn 5%, thủng mốc 208.000 đồng.

Ngoài chỉ số đi lên, tín hiệu tích cực còn đến từ xu hướng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Nhóm này cắt chuỗi bán ròng ba phiên liên tiếp khi giải ngân tổng cộng 3.400 tỷ đồng, còn bán ra chưa đến 2.800 tỷ đồng. Điểm chung của các cổ phiếu hút vốn ngoại nhiều nhất là thuộc nhóm ngân hàng, gồm SHB, VPB và MBB.

Điểm trừ lớn nhất trong phiên hôm nay là giá trị khớp lệnh giảm 2.000 tỷ đồng so với phiên trước, còn gần 25.000 tỷ đồng. Thị trường có 5 cổ phiếu được sang tay nghìn tỷ, gồm VIX, SHB, GEX, SSI và VIC.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB, nếu chỉ số tiếp tục đóng cửa trên mốc 1.670 điểm trong hai phiên cuối tuần, khả năng cao VN-Index sẽ sớm vượt 1.700 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc nâng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục lên 70%. Những nhóm vừa trải qua nhịp giảm sâu như chứng khoán, ngân hàng và bất động sản được nhóm phân tích này kỳ vọng hồi phục nhanh.

Phương Đông