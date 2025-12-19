Chứng khoán lấy lại mốc 1.700 điểm

Nhờ cổ phiếu Vingroup tăng mạnh và Vinhomes tím trần, chứng khoán giữ sắc xanh cả ngày và đóng cửa trên mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm.

Chứng khoán đi trên tham chiếu cả ngày. Chỉ sau giờ giao dịch đầu tiên, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 10 điểm, sau đó giữ trên vùng 1.690 điểm cả buổi sáng. Tuy nhiên độ rộng thị trường lại ở mức cân bằng, số lượng cổ phiếu tăng và giảm khá tương đương, trừ lúc gần giờ nghỉ trưa khi sắc đỏ chiếm ưu thế.

Buổi chiều, thị trường tiếp diễn tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng", có lúc ghi nhận số lượng cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi bên tăng. Về mặt điểm số, chứng khoán bắt đầu bật lên mạnh từ sau 14h, có lúc cao hơn tham chiếu gần 29 điểm, trở lại mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm. Tuy nhiên khi bước vào phiên ATC, chỉ số chung đột ngột rơi thẳng đứng về 1.680 điểm, rồi nhanh chóng phục hồi để tạo đồ thị hình chữ V.

Chỉ số VN-Index chốt trên 1.704 điểm, tích lũy hơn 27 điểm so với hôm qua. Thị trường thoát cảnh "xanh vỏ, đỏ lòng" vào cuối phiên nhưng số lượng cổ phiếu tăng không duy trì cách biệt nhiều so với bên giảm, lần lượt là 162 mã và 154 mã.

Hôm nay, bộ đôi "họ Vin" gồm VIC và VHM trở thành nhân tố chính hỗ trợ VN-Index. Riêng hai mã này đóng góp tới hơn 16 điểm cho chỉ số chung. Trong đó, cổ phiếu Vingroup tăng 4,1% với thanh khoản hơn 1.900 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường. Cổ phiếu Vinhomes tím trần với thanh khoản trên 531 tỷ.

Ngoài ra, một mã khác cùng "họ" là VPL của Vinpearl cũng đóng góp nhiều thứ ba. Cổ phiếu này trong phiên có lúc tăng hết biên độ, sau đó đóng cửa ở mức 5,6%.

Trong phiên chỉ số phục hồi, thanh khoản cũng tăng hơn 5.500 tỷ. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt trên 24.100 tỷ đồng. Dẫu vậy, đây vẫn là phiên thứ 8 ghi nhận thanh khoản dưới tỷ USD.

Sau phiên bán ròng hôm qua, khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 502 tỷ đồng. Hai mã được gom hàng nhiều nhất là HPG (hơn 344 tỷ) và SSI (hơn 307 tỷ), ngoài ra còn có BSR, VIX và MSN. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá mạnh ở DGC (gần 635 tỷ) và VIC (hơn 620 tỷ).

Giao dịch chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (quận 1, TP HCM), hồi tháng 10/2024. Ảnh: An Khương

Tính chung cả tuần, VN-Index tích lũy thêm 57 điểm, tương đương gần 3,5%. Sự phục hồi chủ yếu đến từ nhóm bluechip. Tuy nhiên, thanh khoản chưa thật sự cải thiện.

Trong bản tin trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng diễn biến chỉ số phục hồi trên nền thanh khoản thấp gần đây, báo hiệu cung - cầu vẫn còn dè dặt và nhà đầu tư chưa sẵn sàng gia tăng rủi ro.

Nhóm phân tích này khuyến nghị ưu tiên chốt lời nhanh T+, mục tiêu lợi nhuận ngắn 5-7%, không kỳ vọng kéo dài khi chỉ số chưa vượt vùng cản mạnh. Còn nếu muốn giải ngân, nhà đầu tư nên ưu tiên mua khi điều chỉnh và tránh mua đuổi lúc chỉ số chưa vượt kháng cự một cách thuyết phục.

Tất Đạt