Chứng khoán Kỹ Thương đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục hơn 7.500 tỷ đồng

Chứng khoán Kỹ Thương đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.535 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp thường niên ngày 25/4, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đặt mục tiêu doanh thu 13.227 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7.535 tỷ đồng, lần lượt 26% và 18% so với 2025. Số liệu so sánh không bao gồm khoản thu nhập phát sinh một lần trị giá 726 tỷ đồng được ghi nhận trong quý IV/2025.

Nếu so với số liệu trong báo cáo kiểm toán 2025, doanh thu và lợi nhuận của TCBS tăng lần lượt 17% và 6%. Nếu hoàn thành kế hoạch trên, công ty này sẽ có kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Lãnh đạo TCBS cũng kỳ vọng chứng khoán Việt Nam năm nay sẽ hưởng lợi từ việc chính thức được nâng hạng vào tháng 9. Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật, khung pháp lý và sản phẩm mới sẽ là nền tảng tăng trưởng bền vững cho thị trường.

Tại phiên họp năm nay, Hội đồng quản trị TCBS muốn trình cổ đông phương án phát hành 462,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, theo tỷ lệ 20%. Sau khi hoàn tất thương vụ, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 27.739 tỷ đồng.

Trong năm 2025, TCBS ghi nhận tổng doanh thu 11.217 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.109 tỷ đồng, cải thiện 48% so với cùng kỳ.

TCBS là công ty con thuộc ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), do nhà băng này nắm gần 80%. Trong hai năm trở lại đây, doanh nghiệp là đơn vị đứng đầu ngành chứng khoán về lợi nhuận.

Trọng Hiếu