Chứng khoán KIS trao thưởng 763 triệu đồng cho nhà đầu tư

Chứng khoán KIS Việt Nam khởi động cuộc thi "Bản lĩnh Chứng trường - Mùa All Star" thiết kế riêng cho những nhà đầu tư có quy mô tài chính lớn, hoạt động giao dịch mạnh.

Mùa giải "All Star" năm nay đặt ra những rào cản kỹ thuật cao nhằm sàng lọc ứng viên ngay từ vòng sơ loại. Cụ thể, để đủ điều kiện bước vào đường đua, nhà đầu tư cần sở hữu giá trị tài sản ròng (NAV) trung bình trong 10 tháng đạt 1 tỷ đồng trở lên. Đồng thời, tổng giá trị giao dịch trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/10 phải đạt mức tối thiểu 1.000% so với NAV trung bình. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc thi hướng trực tiếp đến nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp, những người không chỉ nắm giữ nguồn vốn lớn, còn duy trì phong cách giao dịch "lướt sóng" thường xuyên, am hiểu sâu sắc các nhịp đập của thị trường và kiên định với chiến lược đầu tư đề ra.

"Bản lĩnh Chứng trường - All Star" với tổng giá trị giải thưởng lên tới 763 triệu đồng. Ảnh: KIS Việt Nam

Theo lộ trình được ban tổ chức công bố, tất cả tài khoản đáp ứng đủ yêu cầu sàng lọc sẽ được hệ thống tự động ghi nhận tham gia sau ngày chốt NAV vào 21/11. Cuộc tranh tài chính thức sẽ kéo dài trong 8 tuần liên tiếp, bắt đầu từ ngày 24/11/2025 và kết thúc vào ngày 16/1/2026. Sau giai đoạn thi đấu căng thẳng, kết quả cuối cùng sẽ trải qua quy trình rà soát chặt chẽ từ ngày 19/1 đến 23/1/2026, trước khi danh sách những người chiến thắng được công bố vào ngày 4/2/2026.

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sức hút cho mùa giải lần này là cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị 763 triệu đồng. Giải thưởng được phân bổ linh hoạt thành các hạng mục giải tuần và giải chung cuộc nhằm duy trì sức nóng xuyên suốt thời gian thi đấu. Trong suốt 8 tuần diễn ra sự kiện, mỗi tuần giao dịch đều là cơ hội để các nhà đầu tư bứt phá và tìm kiếm những phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất vẫn là ngôi vị quán quân chung cuộc.

Để đảm bảo tính công bằng - yếu tố cốt lõi của mọi giải đấu tài chính, KIS Việt Nam phân chia người chơi thành ba bảng đấu riêng biệt dựa trên quy mô tài sản ròng tại tiểu khoản M1 tính đến cuối ngày 21/11. Cụ thể, bảng Tinh Anh sẽ là nơi tranh tài của các tài khoản có NAV từ 10 tỷ đồng; bảng Siêu Đẳng dành cho nhóm tài sản từ 3 đến dưới 10 tỷ đồng; bảng Thử Thách quy tụ các nhà đầu tư có NAV từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng. Việc phân tầng này giúp các ứng viên được cạnh tranh trong một môi trường tương đồng về nguồn lực, giảm thiểu sự chênh lệch về lợi thế vốn và khả năng chịu rủi ro.

Điểm nhấn về mặt kỹ thuật của "Bản lĩnh Chứng trường - Mùa All Star" nằm ở cơ chế xếp hạng dựa trên tỷ lệ tăng trưởng lũy kế. Chỉ số này được hệ thống tính toán và cập nhật theo từng ngày, có sự điều chỉnh linh hoạt theo dòng tiền nộp - rút thực tế và nhân lũy kế cho đến khi chương trình kết thúc. Phương pháp này đảm bảo mọi biến động dù là nhỏ nhất trong danh mục đầu tư đều được phản ánh chính xác vào kết quả cuối cùng. Bên cạnh đó, nhằm giữ vững tính minh bạch và chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức khẳng định sẽ ghi nhận mọi giao dịch trên tiểu khoản M1 qua đa nền tảng như ứng dụng iKIS, website WTS, giao dịch qua môi giới hoặc tại quầy, đồng thời giữ quyền rà soát toàn diện dữ liệu để loại bỏ ngay lập tức các trường hợp vi phạm như chuyển khoản nội bộ nhằm đối phó, thao túng giá hoặc gian lận kết quả.

Ông Charlie Shin, CEO Chứng khoán KIS trao giải Nhất (Bảng Siêu đẳng - mùa 3) cho bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên. Ảnh: KIS Việt Nam

Mùa giải All Star được đơn vị đánh giá là bước tiếp nối chiến lược sau thành công của các mùa trước. Theo số liệu thống kê từ Chứng khoán KIS, mùa 3 ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng với 146.418 khách hàng tham gia, tăng tới 3.440% so với mùa 2. Tổng tài sản của khách hàng trong mùa giải này đạt xấp xỉ 41.000 tỷ đồng (tăng 141%) và tổng giá trị giao dịch chạm mốc 145.000 tỷ đồng (tăng 289%). Những con số này không chỉ phản ánh quy mô bùng nổ của cuộc thi, còn cho thấy sức hút mạnh mẽ của các sân chơi đầu tư thực chiến với cộng đồng tài chính Việt Nam. Tuần vừa qua, lễ trao giải chung cuộc của mùa 3 cũng được tổ chức, vinh danh những nhà đầu tư xuất sắc nhất, tạo tiền đề hứng khởi cho mùa giải mới.

Đại diện Chứng khoán KIS cho biết, "Bản lĩnh Chứng trường - Mùa All Star" (mùa 4) được kỳ vọng mở ra một chương mới trong hành trình xây dựng sân chơi đầu tư chuyên nghiệp và giàu tính thực tiễn.

'Đây không chỉ là cuộc đua giành giải thưởng vật chất, còn là nơi để người chơi thể hiện khí chất, bản lĩnh trước biến động thị trường và khả năng tận dụng cơ hội. Thông qua cuộc thi, KIS Việt Nam mong muốn lan tỏa cảm hứng tích cực, thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa trong hoạt động giao dịch và góp phần xây dựng một cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam ngày càng kỷ luật, hiệu quả và vững vàng hơn", đại diện KIS Việt Nam chia sẻ.

