Chứng khoán Kafi hoàn tất tăng vốn lên 7.500 tỷ

Chứng khoán Kafi công bố hoàn tất tăng vốn lên 7.500 tỷ thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó chủ tịch HĐQT Kafi, cho biết việc tăng vốn điều lệ tạo nền tảng để Kafi mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm - dịch vụ. Với nguồn vốn mới, công ty dự kiến mở rộng kinh doanh ở các mảng cốt lõi như cho vay ký quỹ, dịch vụ chứng khoán, hướng tới 350.000 tài khoản vào cuối năm nay. Trong 8 tháng đầu năm, hoạt động cho vay margin của Kafi tăng 100% cùng kỳ 2024, đạt 10.000 tỷ đồng. Tính đến quý II/2025, Kafi nằm trong Top 10 công ty chứng khoán có quy mô tài sản lớn nhất.

Tốc độ tăng trưởng vốn của Kafi từ 2023, dự kiến đến 2026. Nguồn: Kafi

Kafi dự kiến niêm yết cổ phiếu trên sàn UpCOM trong quý IV/2025 nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao uy tín và tiếp cận rộng rãi hơn với nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước. Công ty cũng đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng, đạt 1,5 triệu tài khoản cuối năm 2026.

Dự kiến từ tháng 9, Kafi triển khai chương trình giao dịch trái phiếu, đồng thời ra mắt phiên bản mới của ứng dụng và website với giao diện, tính năng cải tiến, giúp quá trình đầu tư thuận tiện hơn. Các chương trình ưu đãi giao dịch và lãi suất ký quỹ cũng tiếp tục được triển khai nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sinh lời cho nhà đầu tư.

Trụ sở chính của đơn vị đặt tại TP HCM. Ảnh: Kafi

Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi thành lập năm 2016. Năm 2024, công ty nhận giải "Fast Enterprise Award - Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh châu Á" do Asia Pacific Enterprise Awards trao tặng. Cuối năm 2024, đơn vị công bố hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.

Thái Anh