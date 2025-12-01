Cổ phiếu 'họ Vin' kéo VN-Index trở lại mốc 1.700 điểm

Các cổ phiếu "họ Vin" tăng mạnh cùng GEE tím trần đã giúp VN-Index trở lại mốc 1.700 điểm dù chứng khoán tiếp tục "xanh vỏ, đỏ lòng".

Đồ thị VN-Index giữ sắc xanh cả ngày trong phiên đầu tuần. Chỉ trong 30 phút mở cửa, chứng khoán tăng mạnh gần 23 điểm lên sát 1.714 điểm nhưng sau đó hạ độ cao. Trong thời gian còn lại của buổi sáng, chỉ số này chủ yếu dao động quanh 1.700-1.705 điểm.

Sang buổi chiều, thị trường mất mốc này nhưng nhanh chóng phục hồi và giữ nhịp đi ngang. Sau 14h, chỉ số của sàn HoSE có xu hướng tăng độ cao nhưng gặp lực cản ở phiên ATC.

VN-Index đóng cửa gần 1.702 điểm, tích lũy gần 11 điểm so với cuối tuần trước. Như vậy, sau khoảng một tháng rưỡi, chứng khoán đã trở lại mốc tâm lý quan trọng.

Tuy nhiên, thị trường tiếp diễn tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng". Sàn HoSE có 178 cổ phiếu giảm, nhiều hơn so với 135 cổ phiếu tăng. Có 13 trên 19 nhóm ghi nhận chỉ số ngành đi lùi.

VIC tiếp tục trở thành trụ chính khi góp tới hơn 8 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu của Vingroup tăng 3,6% lên 269.900 đồng một đơn vị. Trong phiên, mã này có lúc còn chạm giá trần 278.600 đồng, cũng là mức giá kỷ lục. Thanh khoản đạt gần 1.215 tỷ đồng, đứng đầu toàn thị trường.

Bên cạnh đó, hai mã cùng "họ Vin" VPL và VHM cũng hỗ trợ rất lớn cho VN-Index. Cổ phiếu Vinpearl tăng hết biên độ lên 101.600 đồng với thanh khoản hơn 332 tỷ đồng. Còn mã chứng khoán của Vinhomes tích lũy thêm 2,7% lên 105.700 đồng với thanh khoản hơn 617 tỷ đồng, đứng thứ 5 sàn HoSE.

Thị trường còn ghi nhận mức đóng góp đáng kể của GEE. Cổ phiếu Điện lực Gelex tăng kịch trần lên 210.700 đồng. Đây là một trong 10 mã được nhuộm tím trên sàn HoSE hôm nay.

Trong phiên chứng khoán trở lại 1.700 điểm, tổng giá trị giao dịch lại giảm hơn 2.700 tỷ. Thanh khoản hôm nay ghi nhận trên 21.000 tỷ đồng, tiếp tục cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Khối ngoại trở lại bán ròng khoảng 298 tỷ đồng trên sàn HoSE. VHM và VIC là hai mã bị xả ròng mạnh nhất hôm nay. Trong khi đó, khối ngoại gom hàng ở FPT và MSN.

Từ tuần trước, VN-Index đã ghi nhận hiện tượng "kéo trụ" liên tục với sự nâng đỡ chính từ VIC, VPL, VNM và VJC. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng nhiều nhóm ngành, cổ phiếu đã điều chỉnh xuống vùng giá chiết khấu hấp dẫn, nhưng vẫn chưa thu hút được sự chú ý của dòng tiền trên thị trường.

Trong báo cáo tổng kết cuối tuần, nhóm phân tích này khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng đối với những mã trong xu hướng đi lên ổn định, cơ cấu danh mục ở các mã suy yếu khi gặp kháng cự. Bên cạnh đó, hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao để tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ.

Còn trong bản tin trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng các phiên "kéo trụ" liên tiếp cho thấy sự thiếu đồng thuận trong dòng tiền. Vì vậy, nhà đầu tư có thể trading T+ (giao dịch ngắn hạn) với tỷ trọng vừa phải nhưng không mua đuổi ở vùng 1.690-1.700 điểm. Song song đó, tiếp tục canh chốt lời, duy trì tỷ trọng danh mục 40-60% cổ phiếu, ưu tiên quản trị rủi ro ở nhóm đã tăng nóng hoặc sát kháng cự.

