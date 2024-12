Khối ngoại quay lại bán ròng

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 470 tỷ đồng chỉ sau hai phiên ưu tiên gom cổ phiếu, dù đây là phiên tăng điểm thứ ba của VN-Index.

Trong hai phiên chứng khoán đi lên cuối tuần trước, khối ngoại mua ròng khá mạnh. Tuy nhiên nhóm này nhanh chóng trở lại xu hướng xả hàng trong ngày giao dịch hôm nay. Họ bán ròng liên tục cả phiên với tổng giá trị 471 tỷ đồng.

Tâm điểm là FPT khi bị bán ròng hơn 360 tỷ đồng. Đây vốn là cổ phiếu hút dòng tiền nổi bật trong thời gian trước. Nhà đầu tư nước ngoài từng thi nhau mua ròng hàng trăm tỷ đồng, liên tiếp nhiều phiên trong giai đoạn thị giá FPT chuẩn bị lập đỉnh.

Nhà đầu tư đang theo dõi thị giá cổ phiếu FPT trong một phiên giảm điểm hồi tháng 10/2024. Ảnh: An Khương

FPT cũng là lực cản lớn nhất cho chứng khoán. Mã này giảm 1,7% về 147.000 đồng một đơn vị, thanh khoản cao nhất thị trường với hơn 667 tỷ đồng. Không chỉ khối ngoại, nhiều nhà đầu tư cũng thực hiện chốt lời khiến 62% lượng khớp lệnh hôm nay là bán chủ động. Diễn biến trên xuất hiện sau khi FPT lập kỷ lục về giá với 149.500 đồng vào cuối tuần trước. Cổ phiếu này đứng đầu top ảnh hưởng xấu nhất tới VN-Index hôm nay.

Buổi sáng, chỉ số đại diện sàn HoSE trồi sụt quanh tham chiếu, thanh khoản thu hẹp. Thị trường mất lực kéo từ nhóm bluechip và chỉ xuất hiện điểm sáng ở một số cổ phiếu vừa và nhỏ.

Chứng khoán tích cực hơn khi gần giờ nghỉ trưa do dòng tiền tham gia sôi động hơn. Sang buổi chiều, sắc xanh được phủ liên tục. Khoảng 14h, chỉ số được đẩy lên cao hơn 7,5 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên VN-Index sớm hạ độ cao và chốt phiên ở sát 1.274 điểm, vẫn tích lũy được thêm 3,7 điểm so với cuối tuần trước.

Toàn sàn HoSE có 235 cổ phiếu tăng giá, nhiều hơn so với 146 cổ phiếu giảm. Sắc xanh tập trung phần lớn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi nhóm bluechip vẫn xen lẫn nhiều mã giảm. Thị trường ghi nhận 12 mã tím trần, chủ yếu vẫn thuộc nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nổi bật nhất là YEG.

Thanh khoản sụt nhẹ gần 900 tỷ về khoảng 16.800 tỷ đồng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp ghi nhận tổng giá trị giao dịch đi lùi dù điểm số nhích lên. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn trong tâm thế thận trọng sau phiên tăng bùng nổ hôm 5/12.

Tất Đạt