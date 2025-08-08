Cổ phiếu Vingroup, VPBank kéo chứng khoán đảo chiều

Áp lực bán chốt lời dâng cao từ nửa cuối buổi sáng khiến chứng khoán bị nhuộm đỏ trước khi đảo chiều vào cuối phiên nhờ VIC và VPB.

VN-Index mở cửa vọt lên sát đỉnh mới 1.590 điểm nhưng dần hạ độ cao, sắc xanh vẫn được giữ suốt nửa đầu buổi sáng. Chứng khoán giữ đà tích cực nhờ nhóm midcap, nổi bật có DPM tăng trần và giữ giá xuyên suốt, trong khi rổ VN30 tiếp tục phân hóa.

Đến nửa sau buổi sáng, áp lực bán chốt lời gia tăng liên tục, nhất là ở nhóm bluechip, khiến chỉ số chung lùi về dưới tham chiếu. Sắc đỏ kéo dài sang nửa đầu buổi chiều, có lúc thị trường rơi hơn 16 điểm.

Sau 14h, chứng khoán vào thế giằng co khiến chỉ số chung đổi màu liên tục trước khi bị nhuộm đỏ lần nữa trong phiên ATC. Nhưng ngay sau đó, VN-Index đảo chiều và đóng cửa tăng hơn 3 điểm, chốt sát 1.585 điểm.

Mức độ đồng thuận trên thị trường không cao khi số lượng cổ phiếu tăng và giảm khá tương đương, lần lượt là 177 và 155 mã. Nhìn chung, chỉ số VN-Index được kéo điểm bởi VIC và VPB.

Hôm nay, cổ phiếu Vingroup tăng 1,7% và cổ phiếu VPBank thêm 2,1% dù trong phiên có lúc cả hai đều rơi vào nhịp điều chỉnh nhẹ. VIC và VPB đã có nhịp tăng tốt từ đầu tháng 8 đến nay với mức tích lũy lần lượt là 11% và 15%, có phiên tím trần.

Ngoài hai mã trụ kể trên, nhóm bluechip diễn biến khá tiêu cực. Chỉ số VN30 giảm gần 6 điểm với 18 cổ phiếu sụt giá. Thị trường tiếp tục hướng về nhóm midcap. Toàn bộ 15 mã tăng trần trên HoSE hôm nay đều nằm ngoài rổ VN30, nổi bật như PDR, CII, PVD, HAG và GEE. Dòng tiền tiếp tục tìm đến những cổ phiếu có câu chuyện riêng, thay vì chỉ tập trung vào nhóm dẫn dắt chính.

Chốt phiên tăng điểm, sàn HoSE cũng ghi nhận thanh khoản tăng theo. Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt trên 49.100 tỷ đồng, cao hơn gần 5.000 tỷ so với hôm qua. Đây là phiên thứ hai thanh khoản tăng liên tiếp.

Nhà đầu tư nước ngoài gia tăng lực bán ròng với khoảng 834 tỷ đồng. Hôm nay họ xả nhiều ở BID, SSI, HPG, FPT và VCB. Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn mua ròng hơn trăm tỷ VPB, GEX, CII, DCM và CEO.

Sau một tuần điều chỉnh mạnh, chứng khoán đều đóng cửa trong sắc xanh liên tục ở tuần này. Tuy nhiên những cú rung lắc trong phiên vẫn xuất hiện. Song thanh khoản tiếp tục duy trì mức cao, cho thấy dòng tiền vẫn hoạt động sôi nổi.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), thị trường tiếp tục cho thấy động lực tiến lên các vùng điểm cao hơn trong tuần. Các nhóm cổ phiếu đã có tín hiệu phân hóa, tuy nhiên nhờ vận động luân chuyển sôi nổi của dòng tiền, VN-Index vẫn duy trì được điểm số và từ từ củng cố các mốc hỗ trợ.

Với diễn biến hiện tại, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên hiện thực hóa lợi nhuận từng phần đối với những mã đang xuất hiện lực cung mạnh ở vùng điểm cao. Đồng thời, nhà đầu tư có thể chọn lọc những mã đang bước vào xu hướng tăng từ vùng tích lũy dài hoặc các mã có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công sau nhịp điều chỉnh để mở vị thế khi VN-Index có nhịp rung lắc trong tuần tới.

Tất Đạt