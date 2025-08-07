Chỉ số VN-Index tạo hình võng, đóng cửa ở sắc xanh với hơn chục mã tăng trần, trong phiên chứng khoán tạo đỉnh mới gần 1.588 điểm.

Chứng khoán mở cửa khá tích cực khi có xu hướng kiểm tra mốc 1.590 điểm ngay trong phiên ATO. Tuy nhiên mốc kháng cự này vẫn chưa thể vượt qua khi áp lực chốt lời lập tức xuất hiện. Ở nửa cuối buổi sáng, thị trường đã có dấu hiệu đảo chiều nhưng vẫn níu giữ được sắc xanh nhờ HPG và một số mã midcap. Gần giờ nghỉ trưa, VN-Index bị nhuộm đỏ nhưng biên độ giảm rất thấp.

Đầu giờ chiều, chỉ số sàn HoSE luân phiên đổi màu khi bên bán và bên mua giằng co liên tục. Tuy nhiên sau 14h, thị trường chuyển biến tích cực trở lại, có lúc tạo đỉnh mới gần 1.588 điểm.

Điều chỉnh nhẹ sau phiên ATC, chỉ số VN-Index đóng cửa ở sát 1.582 điểm, tăng hơn 8 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về bên tăng giá với 223 cổ phiếu, nhiều hơn gấp đôi số lượng 106 cổ phiếu giảm.

Trong đó, sàn HoSE ghi nhận 15 mã tăng trần, nổi bật nhất là VPB, TPB và CII với thanh khoản lớn. Mã chứng khoán của VPBank cũng là cổ phiếu góp mức tăng nhiều nhất cho chỉ số chung, theo sau còn có HPG và BID. Ở chiều ngược lại, bộ đôi "họ Vin" là VIC và VHM đang khiến VN-Index bị rung lắc.

Nhìn chung thị trường hôm nay không ghi nhận ngành nào dẫn dắt vượt trội. Dòng tiền phân hóa và tìm đến các mã hoặc nhóm ngành có câu chuyện riêng, có thể kể đến như thép, phân bón, thủy sản, vận tải biển...

Điểm tích cực trong phiên tạo đỉnh mới nằm ở thanh khoản cũng tăng theo. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 44.200 tỷ đồng, cao hơn hôm qua trên 5.200 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng nhưng giá trị chỉ đạt khoảng 81 tỷ đồng, cho thấy diễn biến dòng tiền của nhóm này cũng đang phân hóa. FPT là cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài xả hàng nhiều nhất, gần 368 tỷ đồng. Ngoài ra, họ cũng bán mạnh ở GEX, VCB, VIX hay VHM. Ngược lại, nhiều nhà đầu tư ngoại cũng gom thêm cổ phiếu, mạnh nhất ở VPB (gần 443 tỷ) và HPG (hơn 386 tỷ). TPB và STB cũng là những mã được mua ròng trên trăm tỷ đồng.

Trước phiên giao dịch hôm nay, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng VN-Index vượt mốc 1.570 điểm đã đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau phiên rung lắc dữ dội ngày 5/8. Nhóm phân tích này dự đoán xu hướng trung và dài hạn vẫn là tăng mạnh và đang tiến sát vùng kháng cự quan trọng 1.585-1.600 điểm.

VPBankS khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể chốt lãi một phần nếu chỉ số tiệm cận hoặc vượt 1.585 điểm nhưng dòng tiền không cải thiện thêm.

Tất Đạt