VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Chứng khoán bị nhuộm đỏ cả ngày, điều chỉnh mạnh vào cuối phiên trước áp lực của VIC và VHM, đẩy chỉ số VN-Index về dưới 1.600 điểm.

Chứng khoán đi dưới tham chiếu cả ngày. Trong buổi sáng, chỉ số này dần dần lùi sâu, chỉ giờ giao dịch đầu tiên đã mất vùng 1.630 điểm. Sau đó, thị trường dao động dưới mốc này đến tiệm cận khu vực 1.620 điểm trước giờ nghỉ trưa.

Đầu giờ chiều, đồ thị VN-Index có xu hướng đi ngang. Tuy nhiên sau 14h, tốc độ giảm nhanh hơn, chỉ số đại diện sàn HoSE tiếp tục về dưới 1.610 điểm. Trước khi xử lý các lệnh giao dịch giá đóng cửa, thị trường đã thủng 1.600 điểm - mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng. Trong phiên ATC, có lúc chỉ số về sát 1.595 điểm.

Phục hồi nhẹ trước khi chốt phiên, VN-Index dừng ở trên 1.599 điểm, giảm hơn 43,5 điểm so với hôm qua - mức điều chỉnh mạnh nhất hơn nửa tháng qua. Việc đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng đã đưa chứng khoán về vùng giá hồi giữa tháng 8.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên giảm giá với 270 cổ phiếu bị nhuộm đỏ. Trong đó, 3 mã nằm sàn, nổi bật là VHM của Vinhomes và CTD của Coteccons.

Hôm nay, bộ đôi "họ Vin" dẫn đầu nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số chung. VHM giảm hết biên độ về 92.000 đồng một đơn vị, thanh khoản trên 918 tỷ đồng - cao thứ 5 toàn thị trường. Còn VIC của Vingroup đóng cửa ở 199.700 đồng, thấp hơn tham chiếu 3,9%, thanh khoản ghi nhận gần 752 tỷ đồng, xếp thứ 7.

Ngoài các mã trụ, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Tất cả đều là những ngành dẫn dắt dòng tiền với sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện.

Sàn HoSE chỉ có 59 cổ phiếu tăng giá. Trong đó, GAS và FPT là hai mã bluechip duy nhất giữ được sắc xanh. Hôm nay, cổ phiếu của PV GAS tăng 1,3% và FPT tích lũy 0,8%.

Chứng khoán giảm mạnh nhưng thanh khoản không quá cao, cho thấy áp lực bán tháo vẫn chưa hiện hữu. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE hôm nay đạt gần 24.600 tỷ đồng, cao hơn phiên trước 38%.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.295 tỷ đồng, phiên thứ ba liên tiếp. Họ xả mạnh ở STB, HDB, MBB, SSI, VCB hay VHM. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài tập trung gom vào HPG và FPT.

Tổng lại, VN-Index rơi hơn 40,5 điểm trong tuần này. Đây là tuần thứ 4 liên tiếp, chứng khoán điều chỉnh. Xét về điểm số, tuần này có biên độ dao động khá mạnh. Tuy nhiên thanh khoản lại giữ mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế trên thị trường. Nhà đầu tư chọn đứng ngoài quan sát thêm khi chứng khoán vẫn trong trạng thái tìm điểm cân bằng.

Trước tình hình hiện tại, nhiều nhóm phân tích khuyên nhà đầu tư theo dõi và bám sát vận động của thị trường để cơ cấu danh mục kịp thời. Một trong những điều quan trọng là phải giữ đúng ngưỡng cắt lỗ. Song, nhà đầu tư vẫn có thể tranh thủ tìm kiếm những cổ phiếu có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại.

