Gần 300 cổ phiếu giảm giá

Chứng khoán bị nhuộm đỏ cả ngày, chốt phiên sụt hơn 27 điểm khi áp lực bán chiếm áp đảo với 292 cổ phiếu đi lùi.

Chỉ số VN-Index đi dưới tham chiếu cả ngày. Trong buổi sáng, chứng khoán biến động mạnh với ba lần kiểm tra mốc tham chiếu nhưng đều không thành công. Về gần giờ nghỉ trưa, thị trường tiêu cực hơn khi bên bán chiếm ưu thế, hơn 80% cổ phiếu trên sàn HoSE giảm giá.

Sang đầu giờ chiều, chỉ số chung cải thiện hơn nhờ lực đỡ của một vài mã trụ. Tuy nhiên, đà giảm mạnh hơn quay trở lại khi bắt đầu vào phiên ATC. VN-Index đóng cửa ở khoảng 1.755,5 điểm, sụt hơn 27 điểm so với hôm qua.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên giảm giá khi toàn sàn HoSE có 292 cổ phiếu đi lùi, chiếm gần 85,5%. Cả phiên hôm nay, tỷ lệ mã giảm luôn giữ quanh mức 70-80%. Các ngành có hiệu suất kém nhất là viễn thông, tài nguyên, bán lẻ, bảo hiểm, chứng khoán...

Bên tăng chỉ ghi nhận 55 cổ phiếu, trong đó GEL của Hạ tầng Gelex tăng hết biên độ ngay ngày đầu lên sàn. Nhờ vậy, dịch vụ tiện ích là nhóm duy nhất có chỉ số ngành tăng.

Xét trên từng cổ phiếu, VCB là mã ảnh hưởng xấu nhất tới VN-Index hôm nay khi góp hơn 5,9 điểm vào mức giảm. Mã chứng khoán của Vietcombank sụt 4,8% về 65.100 đồng một đơn vị với thanh khoản trên 1.600 tỷ đồng, đứng thứ 2 thị trường.

Theo sau là CTG của Vietinbank, góp hơn 2 điểm vào mức giảm của chỉ số chung. Cổ phiếu này thấp hơn 3,1% so với tham chiếu, về còn 37.400 đồng một đơn vị. Ngoài ra, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi HPG, VPL, HDB, VPB... Ở chiều ngược lại, VN-Index được nâng đỡ chủ yếu bởi GAS và VIC.

Trong phiên chứng khoán điều chỉnh mạnh, thanh khoản cũng tăng lên. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 35.200 tỷ đồng, cao hơn hôm qua khoảng 9.000 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài nâng chuỗi xả hàng của họ lên phiên thứ 5 liên tiếp. Hôm nay, giá trị bán ròng ghi nhận khoảng 920 tỷ đồng. Trong đó, VCB dẫn đầu khi bị bán ròng hơn 610 tỷ đồng, theo sau là VIC với giá trị khoảng 314 tỷ. Ngoài ra, khối ngoại cũng xả nhiều ở HDB, ACB, FPT, PNJ, VHM hay CTG. Tuy nhiên, họ vẫn dành hàng trăm tỷ đồng để mua ròng MBB, HPG, STB, BSR, VNM.

Như vậy, VN-Index đã rơi hơn 73,5 điểm trong tuần này, về gần vùng 1.750 điểm. Thị trường đã điều chỉnh ở tuần thứ 3 liên tiếp. Việc mất mốc hỗ trợ quan trọng và xuyên thủng đường trung bình động 50 ngày (MA50) ở phiên hôm nay đang gây áp lực lớn trong tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên ở bản tin cuối phiên trước, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng các nhịp giảm vẫn là cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn như khi nhiều cổ phiếu đã chiết khấu sâu, còn nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên hạn chế sử dụng margin. Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index vẫn giữ xu hướng tăng trung hạn, nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp rung lắc để giải ngân có chọn lọc.

Tất Đạt