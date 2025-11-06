Thanh khoản xuống thấp nhất gần 5 tháng

Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt hơn 17.800 tỷ đồng, mức thấp nhất gần 5 tháng qua khi chứng khoán trở lại nhịp điều chỉnh, giảm hơn 12 điểm.

Dù có hai phiên phục hồi trước đó, chứng khoán hôm nay giao dịch trong trạng thái trầm lắng. Hết buổi sáng, thanh khoản sàn HoSE chỉ đạt gần 7.200 tỷ đồng, rất thấp so với mức bình quân trước đó. Đến cuối phiên, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 17.800 tỷ đồng, sụt hơn 2.300 tỷ so với hôm qua. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6, tức gần 5 tháng qua.

Trong bản tin trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng lực cầu ở phiên hôm qua chưa thực sự lan tỏa khi VN-Index chỉ phục hồi mang tính kỹ thuật, không phải tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Do đó, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè dặt.

Thanh khoản xuống thấp trong phiên chứng khoán trở lại nhịp điều chỉnh. Đồ thị VN-Index khởi động với sắc xanh khi thực hiện các lệnh giao dịch ở giá mở cửa. Ngay sau đó, chứng khoán gặp cơn rung lắc khiến chỉ số chung đổi màu liên tục. Đến sau 10h, thị trường xấu đi khi số lượng cổ phiếu giảm vượt lên bên tăng. VN-Index dần mất mốc 1.650 điểm sau đó về sát 1.640 điểm trước giờ nghỉ trưa.

Đầu giờ chiều, chỉ số của sàn HoSE thủng vùng giá trên, giảm gần 17 điểm so với tham chiếu. Sau đó, thị trường có xu hướng phục hồi, có lúc trở lại sắc xanh ở vùng 1.655 điểm nhờ đóng góp của một số cổ phiếu bất động sản.

Về cuối phiên, chứng khoán trở lại trạng thái tiêu cực. VN-Index đóng cửa trên 1.642,6 điểm, giảm hơn 12 điểm so với hôm qua.

Toàn sàn HoSE có 176 cổ phiếu sụt giá, nhiều hơn so với 131 cổ phiếu tăng. Thị trường vẫn có 4 mã tím trần nhưng toàn bộ đều có thanh khoản nhỏ.

Hôm nay, nhóm ngân hàng và chứng khoán có diễn biến tiêu cực nhất. 6 trên 10 cổ phiếu ảnh hưởng xấu nhất tới VN-Index thuộc hai nhóm ngành này, gồm VPB, VCB, TCB, HDB, STB và TCX.

Áp lực bán chiếm ưu thế trên bảng điện ngành ngân hàng khi không có mã nào giữ sắc xanh. Ngoài các cổ phiếu tác động xấu tới chỉ số chung, ngành còn ghi nhận SHB và EIB giảm trên 2%, MBB và ACB cũng điều chỉnh quanh 1%.

Ở nhóm chứng khoán, sắc đỏ cũng nổi bật. VIX giảm 3%. Các mã CTS, HCM, VND, VCI hay SSI cùng sụt quanh mức trên dưới 2%.

Ở chiều ngược lại, VN-Index được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu bất động sản. Nổi bật nhất là VIC của Vingroup với mức tăng 0,6% cùng thanh khoản cao nhất thị trường, hơn 936 tỷ đồng. Theo sau còn có BCM của Becamex khi tích lũy 2,2% hay CII chốt phiên cao hơn tham chiếu 2,2%.

Thị trường cũng chịu áp lực tâm lý khi khối ngoại bán ròng khoảng 1.067 tỷ đồng, cao hơn 32% so với hôm qua. Trong đó, STB và VPB là hai cổ phiếu bị bán ròng trên trăm tỷ. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng mạnh ở MWG.

Trong bối cảnh VN-Index đang tìm điểm cân bằng, Chứng khoán Vietcombank (VBCS) trước đó đã khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng các nhịp hồi phục nếu có để cơ cấu danh mục theo hướng loại bỏ những mã suy yếu với áp lực bán mạnh, đồng thời tìm kiếm cơ hội thăm dò ở các cổ phiếu có tín hiệu xác nhận vùng đáy thành công sau nhịp điều chỉnh hoặc giữ được xu hướng đi lên thuyết phục. Mặt khác, nhà đầu tư cũng nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở các vùng giá cao để đề phòng khả năng thị trường chưa tiếp tục bứt phá đi lên ngay mà điều chỉnh giảm nhằm kiểm tra lại vùng đáy cũ gần nhất.

