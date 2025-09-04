Cổ phiếu thép bứt phá

Trong phiên chứng khoán tăng trở lại 15 điểm, thép là nhóm mã nổi bật khi cổ phiếu Hoa Sen và Nam Kim cùng tím trần, Hòa Phát tăng 6%.

Chứng khoán mở cửa khá tích cực nhờ nhóm midcap, nhất là cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục đi lùi, thấp hơn cùng kỳ phiên trước.

Thị trường cũng nhiều lần rung lắc, đưa chỉ số chung về sát tham chiếu. Phải đến gần giờ nghỉ trưa, chứng khoán mới bị áp lực bán đè nặng khiến chỉ số giảm quanh 4-5 điểm.

Sắc đỏ kéo dài sang đầu giờ chiều nhưng nhanh chóng phục hồi. Loạt cổ phiếu bluechip đi lên giúp chỉ số chung cải thiện. VN-Index đóng cửa trên 1.696 điểm, tăng gần 15 điểm so với hôm qua.

Toàn sàn HoSE có 195 cổ phiếu tăng, trong đó có 9 mã tím trần. Bên giảm giá ghi nhận 130 cổ phiếu. Đóng góp tích cực nhất cho thị trường là VCB và HPG.

Xét theo ngành, thép là nhóm cổ phiếu nổi bật nhất. Hai mã NKG của Thép Nam Kim và HSG của Tôn Hoa Sen cùng tăng hết biên độ với thanh khoản lần lượt đạt 672 tỷ và 587 tỷ đồng.

HPG của Tập đoàn Hòa Phát chốt phiên ở mức 29.850 đồng, tích lũy 6% cùng thanh khoản lớn nhất thị trường vượt 4.123 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành này còn có mã TLH của Thép Tiến Lên được nhuộm tím nhưng giá trị giao dịch khiêm tốn.

Diễn biến trên cũng được ghi nhận ở phiên trước. Trong đó, NKG và HSG được nhuộm tím dù thị trường chung có xu hướng điều chỉnh.

Cổ phiếu thép đang hưởng lợi với nhiều thông tin tích cực. Theo Reuters, Trung Quốc sẽ thúc đẩy cắt giảm sản lượng thép từ đây tới năm 2026 nhằm giải quyết tình trạng dư thừa công suất. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp giá thép phục hồi. Trong nước, các bên phân tích kỳ vọng nhu cầu thép sẽ phục hồi tốt khi thị trường bất động sản cải thiện rõ rệt và giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh.

Hôm nay, thanh khoản toàn sàn HoSE cải thiện hơn 2.500 tỷ lên mức 39.800 tỷ đồng. Dòng tiền đổ vào thị trường mạnh hơn chủ yếu nhờ lực cầu ở những phút cuối phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng nhưng giá trị được rút về khoảng 752 tỷ đồng. Khối ngoại xả mạnh ở VCB, VHM, MSN, MWG, GEX, DXG. Ngược lại, họ đang gom vào HPG (mua ròng gần 671 tỷ), MSB, FPT hay NKG.

