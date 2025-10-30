Cổ phiếu Gelex, VIX nằm sàn

Chứng khoán giảm hơn 16 điểm hôm nay khi nhiều mã bluechip đỏ sắc, ngoài ra thị trường còn ghi nhận cổ phiếu Gelex và VIX nằm sàn.

VN-Index mở cửa trong sắc xanh khi thực hiện các lệnh giao dịch giá mở cửa. Ngay sau đó, chứng khoán bị kéo về dưới tham chiếu, lần lượt đánh mất các mốc 1.680 rồi 1.670 điểm trước khi phục hồi nhẹ ở sát giờ nghỉ trưa.

Sang buổi chiều, chỉ số chung tiếp tục giao dịch quanh mốc trên. Sau 14h, áp lực bán tiếp tục dâng cao khiến thị trường giảm thêm nhưng có nhịp phục hồi lên sát mốc 1.680 điểm trước khi vào phiên ATC. Ngay lập tức, các lệnh bán xuất hiện nhiều hơn đẩy chứng khoán về quanh khu vực 1.660 điểm.

Cải thiện vào cuối phiên, VN-Index chốt dưới 1.670 điểm, giảm hơn 16 điểm so với hôm qua. Chỉ số đại diện sàn HoSE trở lại sắc đỏ sau hai phiên tích lũy trước đó.

Mức độ đồng thuận trên thị trường không quá cao khi bên giảm giá ghi nhận 175 cổ phiếu, còn bên tăng ghi nhận 148 cổ phiếu. VN-Index chịu tác động tiêu cực chủ yếu bởi nhóm vốn hóa lớn khi rổ VN30 có 20 mã đi lùi, kéo theo chỉ số đại diện rơi gần 25 điểm. Ảnh hưởng lớn nhất là VIC khi cổ phiếu của Vingroup giảm 3,7% với thanh khoản gần 772 tỷ đồng, đứng thứ 7 trên sàn này.

Ngoài nhóm bluechip, thị trường còn chịu tác động rung lắc bởi VIX và GEX - hai trong số 5 mã nằm sàn hôm nay. Cả hai cùng nằm trong nhóm 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số chung.

VIX giảm hết biên độ về 29.300 đồng một đơn vị với thanh khoản gần 1.961 tỷ đồng, đứng đầu thị trường. Phần lớn khớp lệnh đều chốt ở giá sàn, cổ phiếu của Chứng khoán VIX đóng cửa trong tình trạng "trắng" bên mua. GEX cũng khớp lệnh nhiều nhất ở giá giảm 7% so với tham chiếu, về 47.350 đồng. Thanh khoản cổ phiếu Gelex ghi nhận hơn 852 tỷ đồng, xếp thứ 5 toàn thị trường.

Diễn biến trên xuất hiện song song đà bán ròng mạnh của khối ngoại ở hai mã này. Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 390 tỷ đồng ở cổ phiếu VIX và hơn 196 tỷ đồng ở cổ phiếu GEX. Cả hai cùng dẫn đầu những mã bị rút vốn nhiều nhất hôm nay bởi khối ngoại.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài còn xả mạnh ở MBB, SSI hay CII. Tổng lại, họ bán ròng khoảng 1.152 tỷ đồng trên sàn HoSE, phiên thứ hai liên tiếp.

Trong phiên chứng khoán giảm điểm, thanh khoản cũng đi lùi theo. Tổng giá trị giao dịch ghi nhận trên 23.800 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua hơn 1.900 tỷ. Đây là mức thanh khoản thấp nhất gần 4 tuần qua.

Tất Đạt