Chứng khoán kết tuần trong sắc đỏ

Hơn 61% mã đi lùi, nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán bị nhuộm đỏ khiến VN-Index chốt phiên cuối tuần giảm gần 7 điểm.

Chứng khoán khởi động tích cực khi thực hiện các lệch giao dịch tại giá mở cửa nhưng sau đó nhanh chóng rơi về dưới tham chiếu. Chỉ số chung chủ yếu giằng co trên vùng 1.640 điểm trước khi mất mốc này vào sát giờ nghỉ trưa.

Sang buổi chiều, VN-Index bật lên lại và rút ngắn khoảng cách với tham chiếu nhờ diễn biến khả quan hơn của rổ VN30. Có lúc, thị trường lấy lại sắc xanh nhưng chỉ diễn ra trong vài phút rồi bị nhuộm đỏ trở lại. "Hiện tượng ATC" tiếp tục xuất hiện, cuốn đi mọi nỗ lực cải thiện điểm số trước đó. Chứng khoán mất mốc 1.640 điểm và rơi gần 15 điểm trong phiên ATC.

Rút ngắn khoảng cách vào những phút cuối, VN-Index đóng cửa về sát 1.646 điểm, giảm gần 7 điểm so với hôm qua. Sàn HoSE có 229 mã đi lùi, cao gấp 2,7 lần số lượng mã tăng. Thị trường có 4 cổ phiếu nằm sàn, trong đó tiếp tục ghi nhận bộ đôi BCG của Bamboo Capital và TCD của Tradico sau thông tin sắp bị đình chỉ giao dịch.

Với tỷ trọng vốn hóa cao, các cổ phiếu ngân hàng gây tác động xấu tới VN-Index. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện ngành này với mức điều chỉnh quanh 1-2%, một số mã giảm sâu hơn. Trong nhóm 10 cổ phiếu làm giảm điểm chỉ số chung, 7 đại diện đến từ nhóm này, lần lượt gồm VPB, CTG, TCB, VCB, STB, HDB và BID.

Bên cạnh đó, chứng khoán và dịch vụ tài chính - nhóm nhạy cảm với triển vọng thị trường - cũng có diễn biến tiêu cực. VDS giảm 4,6% và EVF sụt 3,3%. Các mã VIX, VCI, HCM, CTS... cũng điều chỉnh quanh 1-2%.

Ở chiều ngược lại, VIC tiếp tục làm bệ đỡ giúp VN-Index giảm không quá sâu. Cổ phiếu Vingroup hôm nay tăng 3,2% với thanh khoản gần 864 tỷ đồng, cao thứ 5 toàn thị trường.

Trong khi điểm số đi lùi, thanh khoản sàn HoSE tiếp tục cải thiện. Tổng giá trị giao dịch ghi nhận gần 24.600 tỷ đồng, tăng thêm gần 1.900 tỷ so với phiên trước.

Chuỗi bán ròng của khối ngoại tiếp tục kéo dài lên phiên thứ 13 liên tiếp với khoảng 1.218 tỷ đồng. Hôm nay, họ xả mạnh ở MWG, STB, CTG và VHM. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài cũng đang gom vào VIC khi mua ròng gần 244 tỷ đồng.

Với ba phiên điều chỉnh, tuần này VN-Index giảm gần 15 điểm. Thị trường giằng co hơn khi biên độ dao động nới rộng từ vùng 1.640 lên tiệm cận 1.680 điểm. Thanh khoản tuần này tiếp tục duy trì mức khiêm tốn khi tâm lý nhà đầu tư chỉ giao dịch dè chừng, thăm dò là chủ yếu, còn lại chọn đứng ngoài quan sát thêm. Điều này cho thấy áp lực bán tháo không xuất hiện.

Trong bối cảnh trên, nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu kỹ càng, ưu tiên những doanh nghiệp có triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực. Chiến lược giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc có thể được cân nhắc.

Tuần sau, thị trường sẽ đón thông tin quan trọng về kết quả xếp hạng của chứng khoán Việt Nam theo đánh giá từ FTSE Russell. Tổ chức này sẽ công bố kết quả sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7/10, tức vào ngày 8/10 theo giờ Việt Nam.

Tất Đạt