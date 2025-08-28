Tiền vào chứng khoán thấp nhất hơn một tháng

Chứng khoán tăng điểm nhưng sự đồng thuận không cao, thị trường còn rung lắc khiến thanh khoản giảm về mức thấp nhất hơn một tháng qua.

Chỉ số đại diện sàn HoSE mở cửa trong sắc xanh với việc kiểm tra lại vùng 1.680 điểm nhưng không thành công. Chỉ khoảng 45 phút đầu giờ, chứng khoán đã có dấu hiệu rung lắc với áp lực bán ngày càng tăng. Nửa cuối buổi sáng, thị trường rơi về dưới tham chiếu, có lúc thủng mốc 1.660 điểm khi nhóm bất động sản có diễn biến tiêu cực.

Sắc đỏ tiếp tục xuất hiện trên đồ thị VN-Index đầu giờ chiều, nhưng dần thu hẹp khoảng cách với tham chiếu. Khoảng 30 phút sau, chỉ số này tăng trở lại nhưng với biên độ không quá cao. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa sát 1.681 điểm, tăng hơn 8 điểm so với hôm qua.

Áp lực bán vẫn tăng, diễn biến rung lắc xuất hiện trong phiên khiến tâm lý của nhà đầu tư trở nên thận trọng. Kết hợp với kỳ nghỉ lễ dài ngày đang đến gần, nhiều người chọn đứng ngoài quan sát trong phiên hôm nay. Kết quả là thanh khoản giảm hơn 12.900 tỷ, về còn trên 34.400 tỷ đồng. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 22/7, tức hơn một tháng qua.

Mức độ đồng thuận trên thị trường thấp, thể hiện qua số lượng cổ phiếu tăng và giảm không chênh lệch nhiều, lần lượt là 177 và 137 mã. Đóng góp tích cực nhất cho chỉ số chung là VPB, TCB, SSI, MWG, LPB... Trong khi đó VIC của Tập đoàn Vingroup dẫn đầu nhóm ảnh hưởng xấu nhất tới thị trường.

Nếu xét theo ngành, các cổ phiếu chứng khoán là nhóm tăng nổi bật. Ngành này ghi nhận nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ tăng kịch trần như DSE, ORS, APG, TCI, EVS, DSC và TVB. Các mã lớn trong ngành như SSI, VIX, VND, SHS, VCI cũng tăng 3,5-4,3%. Tuy nhiên, hai cổ phiếu MBS và EVF lại diễn biến trái chiều khi cùng giảm 0,7% thị giá.

Sau phiên xả hàng mạnh trước đó, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng nhưng giá trị giảm 36% về khoảng 2.574 tỷ đồng trên HoSE. Trong đó, HPG bị bán ròng hơn 591 tỷ, MSB ghi nhận gần 422 tỷ, MBB khoảng 319 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn xả hàng mạnh ở STB, SSI, SHB, VPB, VHM và OIL. Ở chiều ngược lại, họ gom vào hơn trăm tỷ đồng mã GMD.

Chứng khoán VPBank (VPBankS) trước đó dự đoán VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.650-1.700 điểm để tích lũy trước khi có diễn biến mới. Do đó, nhà đầu tư có thể canh nhịp điều chỉnh để tham gia, ưu tiên nhóm hút dòng tiền mạnh. Ngược lại, nhà đầu tư cũng nên canh chốt lời một phần với các mã đã tăng nóng, giữ phần còn lại theo xu hướng nếu VN-Index chưa vi phạm các mức hỗ trợ ngắn hạn.

Tất Đạt