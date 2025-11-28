Cổ phiếu Vingroup đỡ thị trường

Mã VIC của Vingroup tăng 5% với thanh khoản cao, trở thành cổ phiếu trụ kéo VN-Index tăng gần 7 điểm dù chứng khoán tiếp tục "xanh vỏ, đỏ lòng".

VN-Index mở cửa dưới tham chiếu trong phiên ATO nhưng nhanh chóng cải thiện. Trong 30 phút đầu, thị trường đã tăng 10 điểm. Tuy nhiên áp lực bán bắt đầu dâng lên khiến chỉ số chung hạ độ cao, về dưới tham chiếu, sau đó cải thiện chỉ trong vài phút.

Sang đầu giờ chiều, chứng khoán tăng gần 12 điểm, lên trên 1.696 điểm, rồi lại điều chỉnh. Sau 14h, chỉ số rung lắc và giằng co liên tục quanh tham chiếu khi bước vào phiên ATC. Trước khi đóng cửa, VN-Index kịp cải thiện và chốt ở sát 1.691 điểm, tăng gần 7 điểm so với hôm qua.

Tuy nhiên, thị trường tiếp tục tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" khi có 185 cổ phiếu giảm, nhiều hơn so với 106 mã tăng. Trong phiên, sàn HoSE có lúc ghi nhận tới 235 mã bị nhuộm đỏ, gấp 3,3 lần số mã giữ sắc xanh.

Trừ bất động sản, đồ dùng cá nhân - đồ gia dụng, dầu khí và dịch vụ tiện ích, các nhóm còn lại đều có chỉ số ngành suy giảm.

Hôm nay, VIC của Vingroup trở thành bệ đỡ quan trọng cho thị trường. Cổ phiếu này đóng cửa tăng 5% lên 260.400 đồng một đơn vị, trong phiên có lúc ghi nhận 262.800 đồng. Đây là mức thị giá cao nhất lịch sử giao dịch của VIC. Thanh khoản ghi nhận gần 990 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường.

Nhờ đó, cổ phiếu Vingroup đóng góp tới gần 10,8 điểm vào mức tăng của VN-Index. Ngoài ra, chỉ số chung còn được hỗ trợ thêm bởi VPL và VNM. Cổ phiếu Vinpearl sau tin được cấp margin đã đóng cửa ở mức cao hơn 6,1% so với tham chiếu, trong phiên có lúc tăng kịch trần. Trong khi đó, cổ phiếu Vinamilk tích lũy thêm 3,2% với thanh khoản trên 760 tỷ đồng.

Tính chung toàn sàn HoSE, tổng giá trị giao dịch đạt trên 23.700 tỷ đồng, tăng hơn 2.500 tỷ so với hôm qua. Đây là phiên thứ ba liên tiếp, thanh khoản ghi nhận dưới tỷ USD. Điều này cộng với việc điểm số cải thiện chủ yếu nhờ cổ phiếu trụ, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng.

Nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng khoảng 334 tỷ đồng. Tâm điểm gom hàng của họ là VNM, VIC, VIX, VPB và PVD. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn còn bán ròng mạnh ở FPT và VCB.

Như vậy, VN-Index đã có tuần cải thiện thứ 3 liên tiếp. Chỉ số này đã tích lũy hơn 36 điểm và đóng cửa ở vùng giá cao nhất hơn một tháng qua. Tuy nhiên ở hai phiên cuối tuần, điểm số chủ yếu đến từ việc kéo trụ nhờ bệ đỡ của VIC, áp lực bán trên thị trường vẫn lan rộng.

Trong bản tin trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động giằng co quanh vùng 1.680-1.700 điểm trong ngắn hạn để tích lũy và kiểm định lại lực cầu. Các cơ hội trading T+ (giao dịch ngắn hạn) xuất hiện nhưng không nhiều và tính chọn lọc cao, chỉ phù hợp với nhà đầu tư linh hoạt và ưu tiên tỷ trọng thấp.

Tất Đạt