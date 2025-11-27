Chứng khoán 'xanh vỏ, đỏ lòng'

Cổ phiếu Vingroup làm bệ đỡ giúp chỉ số VN-Index tăng gần 4 điểm nhưng chứng khoán lại ghi nhận số lượng mã đỏ nhiều hơn xanh.

Đồ thị VN-Index giữ sắc xanh cả ngày. Cụ thể, chứng khoán khởi động khá tích cực, chỉ trong giờ giao dịch đầu tiên đã vượt 1.695 điểm, cao hơn tham chiếu gần 15 điểm. Tuy nhiên đây vẫn là ngưỡng kháng cự khó chinh phục, thị trường nhanh chóng điều chỉnh khi áp lực bán dần tăng lên. Chứng khoán đi ngang quanh vùng 1.685 điểm cho đến giờ nghỉ trưa.

Đầu giờ chiều, chỉ số của sàn HoSE có phần tiêu cực hơn nhưng sau đó đã cải thiện trở lại. Từ 14h, chứng khoán tiếp tục điều chỉnh. VN-Index đóng cửa ở trên 1.684 điểm, tăng gần 4 điểm so với phiên trước.

Từ sau 10h, thị trường luôn trong trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn tăng. Kết phiên, sàn HoSE có 171 mã bị nhuộm đỏ, trong khi chỉ có 137 cổ phiếu giữ được sắc xanh.

VIC của Vingroup trở thành bệ đỡ chính cho thị trường. Cổ phiếu này tăng 1,2% lên 248.000 đồng. Thanh khoản ghi nhận gần 584 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn thị trường.

Ngoài cổ phiếu Vingroup, chỉ số chung còn được hỗ trợ bởi các mã GEE, VPL, MBS hay GAS. Trong đó, GEE của Điện lực Gelex và MSB của Ngân hàng Hàng hải đều tăng hết biên độ.

Ở chiều ngược lại, VJC của Vietjet Air là cổ phiếu ảnh hưởng nhất tới chỉ số chung. Mã này chốt phiên giảm 2,8% về 202.000 đồng nhưng trong phiên giao dịch có lúc nằm sàn, về 193.300 đồng. Thanh khoản VJC đứng thứ hai thị trường với hơn 962 tỷ đồng. Cổ phiếu hãng hàng không này điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Thanh khoản sàn HoSE hôm nay đạt hơn 21.200 tỷ đồng, giảm trên 3.600 tỷ. Đây là phiên thứ hai thanh khoản đi lùi.

Khối ngoại trở lại bán ròng nhưng giá trị chỉ khoảng 11 tỷ đồng. VJC là cổ phiếu bị xả ròng nhiều nhất, ghi nhận gần 302 tỷ đồng. Chiều ngược lại, POW là mã hút nhà đầu tư nước ngoài rót tiền khi được mua ròng hơn 323 tỷ đồng.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng thị trường xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn khi chỉ số tiến lên vùng kháng cự 1.690-1.700 điểm. Dòng tiền theo đó cũng thận trọng với thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên.

Nhóm phân tích này khuyến nghị nhà đầu tư duy trì vị thế với cổ phiếu đang trong xu hướng tăng điểm hoặc đi ngang để củng cố vùng hỗ trợ; đồng thời, cần rà soát danh mục, cơ cấu những mã cổ phiếu yếu hơn thị trường, đưa tỷ trọng tài khoản về mức an toàn dưới 60% để phòng ngừa rủi ro rung lắc ngắn hạn.

Tất Đạt