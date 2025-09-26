Áp lực phiên ATC đẩy chứng khoán đảo chiều

Sau buổi sáng giằng co, chứng khoán trở lại sắc xanh giữa buổi chiều nhưng áp lực từ phiên ATC khiến chỉ số chung đóng cửa giảm hơn 5 điểm.

Chứng khoán tiếp tục khởi động trên tham chiếu với các lệnh giao dịch tại giá mở cửa. Ngay sau đó, chỉ số VN-Index bị nhuộm đỏ nhưng mức giảm không quá sâu. Sau 10h, thị trường tích cực hơn và trở lại trên tham chiếu nhờ nhóm bất động sản. Tuy nhiên chứng khoán sớm đảo chiều vào cuối buổi sáng khi các mã ngân hàng, dịch vụ tài chính, dầu khí lần lượt điều chỉnh.

Sắc đỏ kéo dài sang đầu giờ chiều. Đến gần 14h, chỉ số chung trở lại sắc xanh, tăng vượt 1.670 điểm. Mốc này chỉ giữ được vài phút, ngay lập tức, các lệnh bán xuất hiện nhiều làm hạ độ cao của VN-Index. Thị trường bước vào phiên ATC với áp lực bán chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu quan trọng. Chứng khoán có lúc giảm hơn 13 điểm so với tham chiếu.

Cuối phiên, VN-Index cải thiện nhẹ và đóng cửa gần 1.661 điểm, giảm hơn 5 điểm so với hôm qua. Thị trường đảo chiều sau ba phiên tích điểm liên tiếp. Mức độ đồng thuận tăng lên khi toàn sàn HoSE có 203 cổ phiếu giảm giá, nhiều gần gấp đôi so với số lượng cổ phiếu tăng.

Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán là hai nhóm gây áp lực lớn cho thị trường. Trong 10 mã góp mức giảm nhiều nhất hôm nay, 6 đại diện đến từ hai ngành trên, lần lượt gồm VPB, HDB, BID, SSI, VIX và MBB. Ngoài ra, chỉ số cũng bị ảnh hưởng bởi diễn biến tiêu cực ở nhóm viễn thông, công nghệ, bán lẻ và dầu khí.

Ở chiều ngược lại, bất động sản tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ cho thị trường, giúp VN-Index không giảm quá sâu. VIC của Vingroup tăng 3,8% và tiếp tục là cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất tới chỉ số chung. Ngoài ra, ngành này còn có HDG tăng 5,1%; CII và KDH cùng tích lũy trên 2%. Song sắc đỏ vẫn xuất hiện tại nhiều mã như DXG, DIG, PDR, VHM nhưng biên độ không sâu.

Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE hôm nay sụt gần 900 tỷ về trên 26.900 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp, thanh khoản duy trì dưới mốc 30.000 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài kéo dài chuỗi bán ròng lên phiên thứ 8 liên tiếp với khoảng 2.044 tỷ đồng. SSI là cổ phiếu bị xả ròng mạnh nhất, hơn 319 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối ngoại tập trung bán ra HPG, VIX, SHB, VHM hay VIC. Chiều ngược lại không ghi nhận cổ phiếu nào được mua ròng trên trăm tỷ, mức lớn nhất là 72 tỷ đồng ở VCB.

Tuy đảo chiều ở phiên cuối tuần, VN-Index chốt lại vẫn tích lũy hơn 2 điểm trong tuần này. Nhìn chung, thị trường biến động trong khung 1.620-1.670 điểm với thanh khoản sụt giảm mạnh. Dòng tiền phân hóa, tập trung vào câu chuyện của từng cổ phiếu thay vì lan tỏa toàn ngành. Xuyên suốt diễn biến đó, khối ngoại liên tục bán ròng cũng tạo áp lực tâm lý nhất định.

Trong bản tin trước giờ giao dịch, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng VN-Index cần vượt dứt khoát vùng 1.660-1.670 điểm kèm thanh khoản cải thiện mới có thể xác nhận sóng tăng mới. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò 20-30% vào cổ phiếu mạnh ở một số ngành nếu chỉ số chung giữ vững trên vùng 1.620-1.630 điểm. Việc gia tăng tỷ trọng có thể cân nhắc nếu thị trường vượt đường trung bình động 20 ngày (MA20) thành công.

Tất Đạt